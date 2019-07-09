Göbeklitepe 1 milyon ziyaretçi çekti
2016-2018 yılları arasında WEglobal liderliğinde yürütülen ‘Şanlıurfa’da Tarih Yeniden Canlanıyor’ projesiyle turizm sektöründe kamu ve özel sektör el ele verdi.
ÖZLEM BAY YILMAZ
obay@ekonomist.com.tr
Projede sözleşme makamı Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, faydalanıcı ise Karacadağ Kalkınma Ajansı.
Türkiye ve Avrupa Birliği’nin birlikte finanse ettiği proje kapsamında, sürdürülebilirlik stratejileri, markalaşma ve tanıtım faaliyetleri ile sektörde yer alan aktörlere yönelik kapasite geliştirme çalışmaları yapılıyor. Ayrıca bölgenin sektörde daha güçlü rekabet edebilmesi için gerekli altyapı çalışmaları yürütülüyor.
Hazırlanan sürdürülebilir hedef yönetim modeli, 2020 Şanlıurfa Turizm Pazarlama Stratejisi kapsamında yapılan markalaşma çalışmaları ve iç ve dış turizme yönelik fuarlarda gerçekleştirilen tanıtım faaliyetleri sonucunda da Şanlıurfa’nın ‘Marka Kültür Kenti’ olması yolunda önemli adımlar atıldı.
24 ay süren proje kapsamında, kentin tarihi alanları, sokakları ve binalarında iyileştirmeler yapıldı, çevre düzenlemesiyle birlikte mevcut binalara işlevsellik kazandırıldı. Kentte turizmi geliştirmek için çok kapsamlı bir turizm planı hazırlandı.
Etkili bir destinasyon yönetim modelini ve yönetim yapısını hayata geçirerek Şanlıurfa’nın rekabetçiliğini artırmayı başaran proje ile şehri ziyaret eden turist sayısında ciddi bir artış oldu. Göbeklitepe 2018 yılında 1 milyon ziyaretçi sayısıyla rekor kırdı.
WEglobal Yönetim Kurulu Başkanı Levent Erkan, projenin 2018 yılında Londra’da düzenlenen World Travel Market etkinliğinde 51 binden fazla katılımcıya tanıtıldığını söylüyor.
Erkan, “Projemizin en önemli çıktılarından biri olarak Göbeklite-pe’nin UNESCO Dünya Mirası Lis-tesi’ne girmesiyle bölge ve ülke turizmine ciddi bir katkı sağlanmış oldu” diyor.
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