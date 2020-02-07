İki yılda 100 bin gence ulaşacak
BP, paneller, eğitimler ve workshoplarla iki yılda 100 bin gence ulaşıp, zihinlerini harekete geçirmeyi hedeflediği ‘Gelişim Seninle’ projesini başlattı.
ÖZLEM BAY YILMAZ
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BP çalışanları, BP bayileri ve Castrol distribütörlerinin katılımı ile gönüllülüğü merkeze alan yeni sosyal sorumluluk projesi, üç aşamadan oluşuyor.
www.gelisimseninle.com adresinde, gençlerin ilgi alanlarına yönelik güncel haberler ve tanınmış isimlerin yazıları yayınlanırken; yönetişim, kişisel gelişim, çalışma yaşamına hazırlık, aktif sorumlu yurttaşlık gibi başlıklarda dijital eğitimler ve webinarlar düzenlenecek.
Türkiye genelinde toplam 20 ilde 135 üniversite kulübü ile birebir iletişimde olunacak proje kapsamında düzenlenecek paneller, yüz yüze eğitimler ve work-shoplar ile iki yılda 100 binin üzerinde öğrenciye ulaşılması hedeflenecek.
Proje ile aynı zamanda Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma hedefleri kapsamında enerji, toplumsal cinsiyet eşitliği, sürdürülebilir şehirler, hareketli ve sağlıklı yaşam alanlarında tasarlanan fikirler hayata geçirilecek.
Öğrenci kulüpleri tarafından tasarlanan bu projelerden seçilenler BP Türkiye tarafından desteklenecek. BP Türkiye çalışanları da gönüllü koçluk, eğitmenlik ve men-törlük yaparak sosyal sorumluluk projesinin tüm süreçlerinde etkin rol oynayacak.
İki yılın ardından düzenlenecek Öğrenci Zirvesi’nde ise projeye dahil olan tüm gençler arasında deneyim paylaşımları sağlanacak.
‘Gelişim Seninle’nin odağında üniversite gençleri olmak üzere tüm gençlere hitap ediyor.
BP Türkiye Kurumsal İletişim Müdürü Eda Gökay, üniversite kulüplerindeki heyecanlı, organizasyon ve yöneticiliğe hazır olan öğrencilerin bilgi birikimlerini ve yetkinliklerini geliştirerek onları iş hayatına hazırlamayı hedeflediklerini söylüyor.
Eda Gökay, “İş hayatında edindiğimiz tecrübelerimizi öğrencilerle paylaşacağız” diyor.
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