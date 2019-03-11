İSG engelleri kaldırıyor
İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı (İSG), özel bir projeye sponsor oldu. Türkiye’nin ilk ‘Engelsiz Havalimanı’ olan İSG, down sendromlu, otizmli, mental farklılığı ve bedensel bir engeli olan bireyleri destekliyor.
ÖZLEM BAY YILMAZ
obay@ekonomist.com.tr
2018 yılında 34,1 milyon yolcuya ev sahipliği yapan, Türkiye’nin ikinci Avrupa’nın ise 12’nci büyük havalimanı olan İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı (İSG), özel bir projenin sponsorluğuna imza attı.
Türkiye’nin ilk’Engelsiz Havalimanı’ olan İSG, down sendromlu, otizmli, mental farklılığı ve bedensel bir engeli olan bireylerin yaşamın her alanında olabilmelerini destekliyor.
Bu amaçla şirket, İstanbul Zihinsel Engelliler İçin Eğitim ve Dayanışma Vakfı’nın (İZEV) ‘Hayat ve Biz’ isimli sosyal sorumluluk projesinin ikinci ayağı olan ‘Hayvanlar ve Biz’ çalışmasın destekleme kararı aldı.
Proje kapsamında Pink Floyd grubu ve Roger Waters da ‘Hayatın her alanında biz de varız!’ mottosuna, ‘Another Brick in the Wall’ şarkısıyla destek verdi. Şarkının iki yıl boyunca Türkçe kullanımı onaylandı.
Türkçe sözlerle çekilen klip de Selda Bağcan, Funda Arar, Kubat ve Koray Avcı’nın katılımlarıyla çekildi. İSG Kurumsal İletişim Müdürü Canan Soysal, Youtube’da yayınlanan klibi 10 aylık süre zarfında 4,1 milyon kişinin izlediğini belirtiyor.
Soysal, klibin bugünlerde ikinci bir versiyonunun çekilmesinin gündemde olduğunu da söylüyor. Öte yandan yine aynı proje kapsamında İZEV’li gençlerin her aşamasında aktif yer aldığı, fotoğraf literatürüne yeni bir anlayışla katkı sunmayı hedefleyen ‘Hayvanlar ve Biz’ başlıklı bir fotoğraf sergisi düzenlendi.
Bu sergide down sendromlu, otizmli ve mental geriliği bulunan 13 genç görev aldı. 14 eserin yer aldığı sergide, insani duyguları tanımlayan kavramlar, doğada bu duyguları temsil eden hayvanlarla eşleştirildi.
Yaratılış değerlerinin en saf halinin doğada ve doğallıklarıyla bu bireylerde var olduğunu anlatmayı amaçlayan projenin ilk sergisi İSG’de ziyarete açıldı. Sergi daha sonra Bodrum, İzmir ve yurtdışında Los Angeles’da da düzenlendi. Sergileri şimdiye kadar 1 milyondan fazla kişi gezdi.
Canan Soysal, projenin bugüne kadar beş ödül getirdiğini söylüyor. Soysal, İSG olarak bundan sonraki yıllarda engelli bireyler ve toplumsal cinsiyet eşitliği gibi konularda ses getirecek projelere destek vermeye devam edeceklerinin de altını çiziyor.
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