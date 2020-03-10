7 yıllık bir geçmişe sahip olan Pınar Süt, İzmir, Eskişehir ve Şanlıurfa’daki üretim tesislerinde faaliyet gösteriyor.

ÖZLEM BAY YILMAZ

obay@ekonomist.com.tr

Pek çok kategoride lider konumda bulunan şirket, Türkiye’de hayvancılık ve gıda sektörlerinin gelişmesinde öncü bir rol üstlenmeye çalışıyor. Şirket, uzun soluklu kurumsal sosyal sorumluluk (KSS) çalışmalarıyla da biliniyor.

KSS faaliyetleri, eğitim, kültür, sanat ve spor alanlarında yoğunlaşıyor. Pınar Süt Yönetim Kurulu Başkanı İdil Yiğitbaşı, “Kurumumuzun değerleriyle uyumlu, daha çok insanı etki alanına alabilecek, uzun soluklu projeler gerçekleştiriyoruz. Toplumun genel ihtiyaçlarına hizmet eden projeleri hayata geçiriyoruz” diyor.

HAYVANCILIĞIN KALKINMASI İÇİN…

2013 yılından bu yana faaliyetlerini sürdüren Pınar Enstitüsü, gıda, sağlık ve beslenme konularında toplumu bilinçlendirmeye, kaliteli yaşam farkındalığı yaratmaya yönelik projeler geliştiriyor.

Gıda ve sağlıklı beslenme konularında literatür araştırmaları da yapıyor. Öte yandan, Ege, İç Anadolu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerindeki yatırımlarıyla üreticilerle birlikte hayvancılığın kalkınması için çalışmaya devam ediyor.

İdil Yiğitbaşı, “Yatırımlarımız, bölgelerin üreticisi ve tedarikçisi ile tarımsal altyapısının iyileştirilmesi ve değer yaratma kapasitesinin arttırılmasına hizmet ediyor.

Pınar Enstitüsü’nün ‘Sütümüzün Geleceği Bilinçli Ellerde’ projesi eğitim programıyla son beş yılda 13 farklı ilde, 7 bin 500’ün üzerinde üreticimize hayvan sağlığı, hayvan besleme ve hijyen eğitimleri veriyoruz” diye anlatıyor.

‘Sütümüzün Geleceği Bilinçli Ellerde’ projesi, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) Business Cali to Action platformu tarafından Impact Champions (Etki Şampiyonları) programına dahil edilen uluslararası alandaki 25 projeden biri. Ayrıca UNDP ‘nin ‘Kapsayıcı İşletmelerin Ölçeklendirilmesi İçin Yönetim Uygulamaları’ isimli araştırma raporunda da örnek vaka analizi olarak yer almış bulunuyor.

KALİTELİ SÜT ÜRETİMİ

Pınar Süt, birlikte çalıştığı küçük süt üreticilerini, hayvan sağlığı ve hayvan beslenmesi konusunda eğitiyor. Bu destekle sütün kalitesini artırdıklarını vurgulayan İdil Yiğitbaşı, “18 bini aşkın üreticimizi daima destekliyor, Türkiye’de kaliteli süt üretiminin artmasına katkıda bulunuyoruz” diyor.

Millî Eğitim Bakanlığı Temel Eğitim Genel Müdürlüğü ve Pınar Enstitüsü işbirliğiyle hayata geçirilen ‘Eğlenerek Hareket Edelim Sağlıklı Beslenelim Projesi’yle ise çocukların okul öncesi dönemde doğru beslenme ve fiziksel aktivite alışkanlığı kazanması amaçlanıyor.

SPORA DESTEK

Pınar Süt’ün KSS çalışmaları arasında, 39 yıldır düzenlenen Uluslararası Pınar Çocuk Resim Yarışması, 33 yıldır düzenlenen Pınar Çocuk Tiyatrosu, 1998 yılından bugüne destek verilen ‘Pınar Karşıyaka Basketbol Takımı’ ana sponsorluğu da var.

Pınar KSK Basketbol şubesiyle birlikte altyapıda ve spor okullarında minik basketbolcuların yetişmesine katkı sağlayan şirket, bugüne kadar yaklaşık 30 bine yakın çocuğa Pınar Karşıyaka altyapısında spor yapma imkanı sağladı.