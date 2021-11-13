Türkiye’de “Tahmini Medya ve Reklam Yatırımları 2021 Yılı İlk 6 Ay Raporu” yayımlandı. Rapor, Reklamcılar Derneği (RD), Reklamverenler Derneği (RVD), İnteraktif Reklamcılık Derneği (IAB), Açıkhava Reklamcıları Vakfı (ARVAK), Ulusal Radyo Yayıncıları Derneği (URYAD) ve Mobil Mecralar Araştırma Pazarlama ve Reklamcılık Derneği (MMA TR) adına bağımsız danışmanlık şirketi Deloitte tarafından hazırlandı.

Rapora göre, medya yatırımları 7 milyar 306 milyon TL olarak gerçekleşti. Yaratıcı işler, yapım, baskı, BTL, sponsorluk ve reklamveren hizmet bedellerinin oluşturduğu reklam yatırımları ise 3 milyar 13 milyon TL oldu. Türkiye toplam medya pazarına yapılan yatırım ise 12 milyar 50 milyon TL olarak gerçekleşti.

DİJİTAL MEDYA

Dijital medya yatırımlarında bu yıl değişen metodoloji ile dijital medya yatırımları organize medya sektörü (dijital partner) ve direkt satın alma olarak iki ayrı başlıkta açıklandı. Tüketim alışkanlıklarının, COVİD-19 ile dijital kanal-

lara kayması, bu mecradaki yatırımları olumlu yönde etkiledi.

Türkiye’deki medya yatırımları içerisinde yüzde 65,6 oranında paya sahip dijital medya yatırımları, bu yılın altı ayında 7 milyar 906 milyon TL seviyesine ulaştı. Dijital reklamcılık pazarının 2021 ilk altı ay büyüklüğü 7 milyar 906 milyon TL olarak hesaplandı.

Organize medya sektörünün toplam dijital reklamcılık pazarındaki temsilinin yaklaşık yüzde 40 olduğu düşünüldü. 3,16 milyar TL’lik dijital reklam yatırımlarının dijital ajans partnerleri üzerinden planlandığı ve satın alındığı sonucuna ulaşıldı.

20 YILIN EN YÜKSEĞİ

Mobil reklam yatırımları, 2021’nin altı ayında dijitalde yüzde 68 pay alarak 5 milyar 368 milyon TL seviyesine ulaştı. Türkiye’deki medya yatırımları içerisinde yüzde 28 oranında paya sahip olan TV medya yatırımları geçen yılın aynı döneminde göre yüzde 54 artarak 3 milyar 371 milyon TL olarak gerçekleşti. TV reklam yatırımlarında son 20 yılın en yüksek oranlı artış yaşandı.