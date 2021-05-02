Dünya sanal oyun pazarının büyüklüğünün bu yıl 180 milyar dolara ulaşması beklenirken, iletişim sektörü de bu büyümeye kayıtsız kalmadı. Türkiye’de de espor giderek yaygınlaşıyor. Sektör büyüklüğünün 2021’de 1 milyar doları aşması bekleniyor.

ÖZLEM BAY YILMAZ

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Pandemi, dünyada birçok sektörde küçülmeye neden olurken, özellikle doğrudan seyirciyle etkileşime giren spor, sinema ve müzik sektörlerine etkisi çok daha fazla oldu. Ancak herkesin evlerine kapandığı ve sosyalleşmenin azaldığı bu dönemde dijital oyun sektörü büyümeye devam etti.

Dijital dünya ve mobil oyun pazarı, 2020’de dünya genelinde yüzde 9,3 büyüdü ve 160 milyar dolara ulaşarak dünya müzik ve sinema sektörünü geride bıraktı. Bu büyüklüğe ulaşan oyun pazarının içinde büyüyen bir başka pazar da espor pazarı. Dünya espor pazarı oyun şirketlerinin de öncülüğünde 2020’de 1,1 milyar dolar büyüklüğe ulaştı.

36 MİLYON OYUNCU VAR

Türkiye’de de pazar her yıl düzenli bir şekilde büyüyor. Oyuncu sayısı bir yılda 32 milyondan 36 milyona çıkarken, 830 milyon dolar olan sektör büyüklüğü de 880 milyon dolara yükseldi. Özellikle Türkiye’nin genç nüfusu ve mobil teknolojilerin yaygın kullanımı sürekli büyümeye olanak veriyor. 2021 yılı sonunda sektörün 1 milyar dolar seviyesini aşması bekleniyor.

E-spor alanında faaliyet gösteren ve organizasyonlar yapan bir etkinlik şirketi olan HeyMo The Experience Design Company’nin CEO’su Egemen Özcan, “Türkiye, yeni girişimler, satın almalar, mobil oyun türlerinin popülerliği, espor etkinlikleri ve yatırımları ile dijital oyunlar noktasında yüksek bir potansiyele sahip.

Bunun en iyi örneği de Peak Games. Şirket 2020’de 1,8 milyar dolara, bir diğer oyun şirketi Rollic Games ise 168 milyon dolara ABD’li Zynga’ya satıldı. Bunun sonucunda da sektörde 2 milyar dolarlık bir işlem gerçekleşmiş oldu” diyor.

TÜRKİYE YEDİNCİ SIRADA

Türkiye’nin dünyada espora gösterilen ilgi bakımından yedinci sırada bulunuyor. Bazı özel organizasyonlar hariç, futboldan sonra en çok takip edilen spor branşı espor. Red Bull da dünya genelinde esporu destekleyen markalardan biri olarak Türkiye’deki bu gelişmeye destek oluyor. Red Bull bu yıl işi farklı boyuta da taşıdı. 2021 ‘in en önemli espor organizasyonu olan Red Bull M.E.O. Dünya Finali, mart ayında Türkiye’de yapıldı.

Bu organizasyonun dünyanın en rekabetçi mobil oyun arenası olduğunu vurgulayan Özcan, “Red Bull M.E.O. Dünya Finalleri için oyun eko-sisteminin en iyileri Türkiye’de buluştu. Türkiye’de gerçekleştiren bu kapsamdaki ilk espor dünya finali organizasyonu olan Red Bull M.E.O Dünya Finalleri, Türkiye dahil 28 ülkenin en iyi PUBG Mobil, Heart-hstone, Teamfight Tactics Mobil oyuncularının mücadelesine sahne oldu” diyor.

TEKNOLOJİ TURİZMİ

Sanal ortama aktarılan ve oyunlaştırılan İstanbul ile şehrin pek çok eşsiz noktası, oyunun ve kültürün bir parçası olarak sunuldu. Tamamı ile sanal bir dünyada geçen finallerde farklı ülkelerden yaklaşık 100 bin espor sever İstanbul’u ziyaret ederek oyunları izledi.

Tasarlanan sanal İstanbul ile ‘teknoloji turizmi’ teriminin ortaya çıktığını da söyleyen Özcan, şunları dile getiriyor: “Sanal hale getirilip oyunlaştırılan İstanbul’da hem sporcular hem de izleyiciler kentin dokuz farklı bölgesini gezebiliyor.

Sultanahmet, Kapalıçarşı, Ortaköy, Galata, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, Balat, Caddebostan ve bir arabalı vapur yolculuğunun yer aldığı bu simülasyonda kentin hikayeleri anlatılıyor.

Böylece de oldukça interaktif olan oyuncu kitlesine, İstanbul’u tam da ilgilerini çekecek şekilde gezme şansı veriliyor. Hatta sistem içerisinde kentin dünyaca bilinen noktalarında hatıra fotoğrafı da çekilebiliyor.”