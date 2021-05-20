Temassız ve hijyenik ödeme olanağı sunan ürün ve çözümler, pandemi döneminde sıklıkla tercih ediliyor. Değişen tüketici davranışlarına bağlı olarak yükselişe geçen bu trend; QR kod ile ödeme, online alışverişlerde kullanılan sanal POS, dijital kart gibi ürünlerin geliştirilmesinin önünü açtı.

Pandemi birçok sektörde olduğu gibi yemek kartı sektöründe de birtakım değişiklikleri beraberinde getirdi. QR kod ile ödeme yapmak da bunlardan biri.

Temassız hayata geçişi benimseyen tüketiciler bu uygulamaya da çabuk adapte oldu. Ticket, QR kod ile ödeme seçeneğini 2019 yılında lanse etti. Böylece, fiziksel temas gerektiren eski alışkanlıkları ve kartı unutma endişesini ortadan kaldırdı.

Geçen yıl bu özelliğe ek olarak sektörde bir ilk olan NFC teknolojili EdenredPay mobil ödeme çözümünü kullanıcılarıyla buluşturduklarını söyleyen Edenred Türkiye Pazarlama Direktörü Zeynep Ege Dura, “Temassız ve hijyenik ödeme imkanı sunan ürün ve çözümlerimiz pandemi döneminde sıklıkla tercih edildi ve kullanıcılarımızın mobil temassız ödeme yapma oranları bu dönemde önceki yılın aynı dönemine göre ciddi artış gösterdi.

Bu dönemde gelen talepler sonucunda tüm Ticket özelliklerini taşıyan dijital kartı kullanıma sunduk” diye anlatıyor.

Yeni normal süreç ile uzaktan çalışma düzeninde de yemek hakkının devam etmesi gereken bir yan hak olduğu bilincini artırarak çalışanların yanında olduklarını da ifade eden Dura, “En büyük iş ortaklarımız restoran ve kafeleri de unutmadık.

Sıkıntı yaşayan küçük ölçekli restoran ve kafelere destek olabilmek adına normalde 30 gün olan ödeme vadesini bazı aylarda bir haftaya çektik” diyor.

SANAL KART ÇIKARDI

Şirket ayrıca Ticket restaurant yemek kartının mevcut online satış platformu ve altyapısını günümüz trendlerine göre geliştirerek daha kullanıcı dostu bir tasarıma dönüştürdü.

İçerisinde android yazılım bulunan, kullanımı oldukça pratik AndroidPOS ile üye iş yerlerine, hafifliği sayesinde özellikle paket servis hizmetinde rahatça kullanılabilecekleri bir alternatif sunduklarından bahseden Dura,

şöyle devam ediyor: “Yeni ürünlerimizden Sanal POS ile kullanıcılarımız Ticket restaurant yemek kartlarını üye işyerlerimizden yapacakları online alışverişlerde de kullanabilecek.

Ayrıca Ticket Compliments Fashion ve Uni-versal çeklerini tek bir kart bünyesinde fakat ayrı cüzdanlar olacak şekilde birleştiriyoruz.”

KOBİ’LERE YÖNELDİ

Ticket Restaurant Edenred, dünyada yemek kartı sektörünü inşa eden şirket. 46 ülkede, 850 binden fazla müşterisinin 50 milyon kullanıcısına 2 milyon üye kuruluşla hizmet sağlıyor.

Türkiye’yi de yemek kartı sistemiyle ilk kez tanıştıran şirket olarak, bugün 25 bini aşkın kurumsal müşterisinin 1,5 milyonu aşkın kart kullanıcısına 45 bin üye restoran ve kafede, binlerce akaryakıt istasyonunda hizmet veriyor.

Geçen yılı inovasyon ve dijitalleşme yatırımları yaparak geçiren Edenred Türkiye, 2021 yılında ise yemek kartı pazarındaki liderlik konumunu sürdürmeye odaklanmış durumda.

Şirketlere tasarruf ettiren akıllı çözümler geliştirmeyi sürdürdüklerini belirten Dura, “KOBİ ağımızı genişleterek özellikle Anadolu’daki şirketlerde vergi istisnası ve tasarruf bilincini artırmayı da amaçlıyoruz” diyor.