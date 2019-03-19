Tüketici küçük mutluluklar peşinde
Son dönemde tüketicilerin lüks ürün alma eğilimleri azaldı. Eczacıbaşı Tüketim Ürünleri Kişisel Bakım & Ev Bakım Pazarlama Direktörü Sıla Çallı, “Ancak tüketiciler kendilerine küçük mutluluklar yaratmak için kişisel bakım ürünlerini almaya devam ediyor” diyor.
ÖZLEM BAY YILMAZ
obay@ekonomist.com.tr
Hızlı tüketim ürünleri (FMCG) sektörünün alt kategorilerinden olan kişisel bakım ürünleri segmenti hızla büyüyor. 2017 yılında kişisel bakım ürünleri satışları 11,1 milyar TL iken bu rakam 2018 yılında 13,5 milyar TL’ye ulaştı.
Bu kategori her yıl ortalama yüzde 20 oranında büyüyerek FMCG içerisinde aldığı payı artırıyor. Kişisel bakım ürünlerinin içerisinde ise vücut, saç ve ağız bakım ürünlerinin yanı sıra tıraş ve peçete gibi kağıt ürünleri de yer alıyor.
Eczacıbaşı Tüketim Ürünleri, kişisel bakım kategorisinde yüzde 5,7’lik pazar payı ile sektörün üçüncü büyük oyuncusu konumunda. Şirket bu kategoride Okey, Selin, Egos, Essence, Detan Defans ve Frosch markalarıyla faaliyet gösteriyor.
Eczacıbaşı Tüketim Ürünleri Kişisel Bakım & Ev Bakım Pazarlama Direktörü Sıla Çallı, bu kategorideki markalarda ağırlıklı olarak ya lider ya da ikinci sırada yer aldıklarını söylüyor.
Sıla Çallı, son dönemde tüketicilerin lüks olarak gördükleri ürünleri alma eğilimlerinin azaldığına dikkat çekiyor. Bu doğrultuda kişisel bakım satın alımlarının da önemli ölçüde düşmesinin beklendiğini ifade ediyor.
Çallı, “Ancak tüketiciler kendileri için küçük mutluluklar yaratma eğilimiyle bu kategoride satın alımlarını devam ettirdiler” diyor.
TÜRKİYE’NİN POTANSİYELİ
Diğer yandan internetin yaygınlaşması ve hızının artması, günlük hayatın bir parçası haline geldi. Türkiye genelinde yapılan araştırmalar, kişisel bakım kategorisinde ürün aramalarının çoğunlukla internet üzerinden yapılmaya başlandığını gösteriyor.
Sıla Çallı, “Önümüzdeki yıllar için global çapta yapılan analizler, Türkiye’yi bu kategoride en yüksek büyüme trendine sahip olacak ülkeler arasında gösteriyor” diye anlatıyor.
YENİ LANSMAN
2019’da da inovatif ürün ve marka lansman-larıyla büyümeyi hedeflediklerini söyleyen Sıla Çallı, şunları ekliyor: “Köklü markalarımızdan Okey, cinsel sağlık alt kategorisinde yüzde 47’lik pazar payı ile lider.
İletişim stratejisinde, genç hedef kitleye sahip Okey markamız için herkesin istediği gibi bir cinsel hayatı olması mottosuyla ilerliyoruz. Gençlerle dijitalde yıl boyunca aktif ve etkili iletişim kurma hedefindeyiz.”
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