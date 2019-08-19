Dünya devi ile ortak oldu

Ağustos 19, 2019 0 Yorum 64 Okunma
Dünya devi ile ortak oldu

Türkiye’nin köklü gruplarından Kıvanç Tekstil ve dünyanın en büyük entegre polyester elyaf üreticisi Reliance Industries Limited (RIL), giderek artan çevre dostu tekstil ürünleri talebini en iyi kalitede karşılamak üzere güçlerini birleştirdi.

Kıvanç Tekstil’in Adana’daki tesislerinde pet şişe gibi geri dönüşümlü materyallerden üreteceği çevre dostu kumaşlar, hem gezegenimizin sürdürülebilirliğine hem de Türkiye ekonomisinin büyümesine katkı sağlayacak.



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