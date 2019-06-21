TOÇEV’li çocuklara destek

Haziran 21, 2019 0 Yorum 58 Okunma
TOÇEV’li çocuklara destek

Global biyofarma şirketi AbbVie, tüm AbbVie ülkelerinde 10-14 Haziran tarihlerinde eş zamanlı olarak gerçekleştirdiği Olasılıklar Haftası’nda, çalışanlarıyla beraber bu kez çocukların yaşamlarına dokunacak bir etkinlik düzenledi.

Bu etkinlik kapsamında Tüvana Okuma İstekli Çocuk Eğitim Vakfı (TOÇEV) ile iş birliği yapan AbbVie Türkiye, 289 çalışanının katılımıyla İstanbul’da 25 çocuğun bisiklet hayalini gerçekleştirdi.



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