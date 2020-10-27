BİM, Mısır ve Fas’taki iştirakleri için stratejik opsiyonları gözden geçirecek.

Şirketten Kamuyu Aydınlatma Platformu’na yapılan açıklamada Fas ve Mısır’da gıda perakende sektöründe faaliyet gösteren iştiraklerle ilgili olarak stratejik opsiyonların araştırılması ve değerlendirilmesi amacıyla İcra Kurulu Üyesi ve Mali İşler Başkanı Haluk Dortluoğlu yetkilendirildiği belirtildi.

Açıklamaya göre iki bağlı ortaklığın toplam cirosu şirket konsolide cirosunun yüzde 6,3’üne tekabül ediyor.