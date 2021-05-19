Temelleri 32 yıl önce Kuzguncuk’ta küçük bir butikle atılan Koton, bugün Türkiye’de 283, yurtdışında 187 olmak üzere 470 mağazasıyla Türkiye’nin en önemli perakende oyuncularından biri.

Şirket, geçen yıl pandeminin başında zor bir dönemden geçti. Bu süreçte 800 milyon TL’lik bir ciro kaybı yaşayan şirket, borçlarını yeniden yapılandırdı.

2021’de 4,5 milyar TL ciro ve yüzde 15 büyüme hedefi koyan Koton, sürdürülebilirlik ve dijitalleşme projelerine ağırlık verecek.

Pandemi gölgesinde geçen 2020 yılından sonra yeni hedeflerini Ekonomist’e anlatan Koton Yönetim Kurulu Üyesi Gülden Yılmaz, “27 ülkede 10 binden fazla çalışanıyla global bir moda markası olarak işimizi daha kurumsal bir çerçeveye oturtmak istedik. Biz asıl bildiğimiz iş olan ürüne, markamıza yoğunlaştık” diyor.

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