Forbes’a göre Tayvan’ın en zengin kişisi Zhang Congyuan, Huali, Nike, Puma, UGG ve Vans dahil olmak üzere onlarca markaya ürün tedarik ediyor. Ünlü markalar için ayakkabı yaparak 11.7 milyar dolarlık bir servet kazandı.

74 yaşındaki iş insanı bu Forbes’un Dünya Milyarderleri listesinde bu yıl kendi servetini inşa eden en zengin kişiler arasında. Forbes’a göre servetinin tamamı ya da bir kısmını miras almadan oluşturan kişiler, ‘self-made zenginleri’ oluşturuyor

Business Insider’ın haberine göre Congyugan parası bir fabrikaya yetmediği için ayakkabı işine ilk olarak bir domuz ahırını dönüştürerek başlamış. Ancak kaliteli ekipmanlar satın almış. Zhang Congyuan, geçen yıllar içinde Tayvan’ın en zengin insanı ve dünyanın en büyük markalarından bazıları için spor ayakkabı yaparak 11.7 milyar dolarlık servete sahip oldu.

Haberde verilen bilgiler şöyle:

Huali Industrial Group’un kurucusu olan Zhang’ın firması Nike, Ugg ve Vans gibi markalar için ayakkabı üretiyor. Bloomberg’e göre Huali, yılda 180 milyondan fazla ayakkabı üretiyor. Nadiren röportaj veriyor. Bu nedenle Tayvan medyası ona “gizemli ayakkabı kralı” diyor.

PARASINI İYİ MALZEMELERE HARCADI

Tayvan’ın Business Weekly gazetesine göre, Tayvan’ın Yunlin kırsalında çiftçi bir ailede dünyaya gelen Zhang, okul sonrası bir kadın ayakkabısı fabrikasında çalıştı. 1980’lerde kendi ayakkabı fabrikasını kurmak için yeterli parayı biriktirdi. Ayakkabı kutusu firması Goodbox’ın yöneticisi Chiang Wei-lun’a atıfta bulunan dergi, Batı Tayvan’daki çeltik tarlalarının yanında yer alan domuz çiftliğinden dönüştürülen imalathanenin eski püskü dış görünümüne rağmen kaliteli ayakkabılar ürettiğini söylüyor. Chiang, “Zhang, parayı iyi malzemelere harcadı ve ekipmanı hiçbir zaman diğer insanlardan daha aşağı olmadı” dedi.

VULKANİZE AYAKKABILARLA YÜKSELİŞ

1980’lerin sonunda, Zhang Tayvan ve Çin’in güney eyaleti Guangdong’da birkaç başka ayakkabı girişimi kurdu.

Ancak Business Weekly’nin haberine göre, Zhang kendini farklı kılmak için bir fırsat gördü. Bu fırsat, vulkanize ayakkabılardı. Vulkanize ayakkabıların üretimi ucuz olsa da, bu tarz o zamanlar kunduracılar arasında popüler değildi. Çünkü düşük fiyat ve düşük kar gibi nedenlerle vulkanize ayakkabı üretenlerin sayısı hızla azalmıştı. Ancak retro tarzın yükselişi ile bu durum değişti. Zhang bir röportajda açıklamada, “Sektördeki diğer insanlar onlardan vazgeçti, ancak ben sadece iyi kalite (ayakkabılar) elde etmeye odaklanmak istedim” dedi.

Vulkanize ayakkabıların avantajı büyük ölçekli üretime uygun olmasıydı. Bu ayakkabılar 1990’larda moda olmaya başladığında, Zhang zaten bir başlangıç ​​yapmıştı ve onları Vans ve Converse gibi markalar için üretebildi.

Dergi, Converse’in 2001 yılında iflas başvurusunda bulunduğunu ancak Zhang’ın markayla ilişkilerini sürdürdüğünü belirtiyor. İki yıl sonra, Nike, Converse’i satın aldığında, Converse Nike’ın Zhang ile çalışması tavsiyesinde bulundu.

Zhang, 2004 yılında resmi olarak Huali Industrial’ı kurdu. Başarısının sırrı sorulduğunda Business Weekly’ye “gizem yok”. Sonuca ulaşmak için, sadece diğerlerinden daha iyisini yapma kararlılığına sahip olup olmadığınızla ilgili” dedi.