E-ticaret platformu Hepsiburada’nın Üst Yöneticisi Murat Emirdağ, yeni tip koronavirüs pandemi sürecinin e-ticarette kadın girişimci sayısını arttığını ifade etti.

Emirdağ, AA muhabirine, e-ticaret alanındaki gelişmelere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Pandemi süreciyle dijital dönüşümün genel anlamda her sektörde hızlandığını belirten Emirdağ, “Türkiye’nin pandemi öncesinde e-ticaret oranı toplam perakende içinde yüzde 5-6 civarındaydı. Bu süreç sonunda iki haneli rakamlara ulaştığını gördük.” diye konuştu.

Bu orana 3 yıl içinde ulaşılmasını öngördüklerini dile getiren Emirdağ, “3 yıllık sürecin 3 ay içinde gerçekleştiğini gördük. Bu da kalıcı bir dönüşüm oldu. Tüm kullanıcılarımız dijital dönüşümün faydalarını deneyimleme şansı buldu.” dedi.

Emirdağ, bazı sektörlerin e-ticaret hacmini katlayarak artırdığını belirterek, bu süreçte e-ticaretle ilk kez tanışan kullanıcıların deneyimlerden memnun kaldığını, sadık müşteri kitlesinin de büyüdüğünü bildirdi.

Kadınların payı artıyor *

Platform olarak kadın girişimcilere özel önem verdiklerini, bu konuda çeşitli programlar uyguladıklarını söyleyen Emirdağ, şöyle devam etti:

“Çünkü biz kadınların ekonomiye dahil olmasını ve katkı sağlamalarını çok önemsiyoruz. Bu anlamda pandemiyle beraber bu rakamın çok hızlı gittiğini gördük. On binlerce satıcıdan oluşan platformumuzda kadın girişimci oranı dörtte bire ulaştı. Bu çok büyük bir rakam. Bunun tüm Türkiye’ye yayıldığını, bütün illerden geldiğini görüyoruz. Kadın girişimcilerimiz bu süreçte önemli büyüme oranlarını yakaladı. Kadın girişimcilerin başarı oranı genele göre pozitif anlamda sıyrılıyor. Biz de bununla gurur duyuyoruz.”

“İhracata da destek sağlayacağız” *

Emirdağ, Türkiye’de birçok uluslararası firmanın faaliyette olduğuna, bunun, Türkiye’deki pazarın büyüklüğünü gösterdiğine işaret etti.

Hepsiburada’nın yerli bir firma olarak teknoloji şirketi hikayesi oluşturduğunu dile getiren Emirdağ, “Hem Türkiye adına hem de bölge adına büyük bir gurur kaynağı. Diğer taraftan da Hepsiglobal adı altıdaki uluslararası atağımızla da e-ihracat üzerinden ekonomiye çok büyük bir destek sağlayacağımızı düşünüyoruz.” diye konuştu.