Perakende Günleri 200 binin üzerinde iş bağlantısına aracılık edecek

Bu yıl “Perakendenin Geleceğini Şekillendirmek – Müşteriyi ve Teknolojiyi Kucaklamak” ana temasıyla gerçekleşen Perakende Günleri 2025, perakende sektörünün duayenlerini bir araya getirmeye hazırlanıyor.

24’üncüsü yapılan Perakende Günleri 2025, 28-29 Mayıs tarihlerinde İstanbul Haliç Kongre Merkezi’nde düzenlenecek. Soysal Eğitim ve Danışmanlık tarafından düzenlenen ve gıda dışı perakende, gıda perakendesi, e-ticaret, e-ihracat, alışveriş merkezleri, dijital dönüşüm, yapay zekâ, sosyal medya, teknoloji şirketleri, ödeme sistemleri, sektöre hizmet verenler, STK’lar, lojistik, hizmet sağlayıcılar gibi tüm ekosistemi bir araya getiren Perakende Günleri’nin 1 milyonun üzerinde iş görüşmesine, 200 binin üzerinde iş bağlantısına aracılık etmesi hedefleniyor.

Etkinliğin, 2001 yılında 1.043 kişinin katılımıyla başladığını bugün 10 bin 500 katılımcıya, 4 bin 900 firmaya ve yüzde 88 oranında üst düzey yöneticiye ev sahipliği yapan dev bir etkinliğe dönüştüğünü söyleyen Soysal Eğitim ve Danışmanlık Yönetim Kurulu Başkanı Suat Soysal, “Güçlü bir konferans programı, fuar, ödül töreni ve farklı etkinliklerle öne çıkan Perakende Günleri, aynı zamanda B2B görüşmeler, özel toplantılar ve networking olanakları ile öne çıkıyor” dedi.

TEKNOLOJİ VE İNSAN DENGESİ

Bu yıl ana temanın "Shaping the Future of Retail – Embracing Customer and Technology" olduğunu ve perakendede teknoloji ve insan dengesinin öneminin gündem olacağını belirten Soysal, şöyle konuştu: “Tüm sektörlerde olduğu gibi perakende sektörü de dijitalleşme ve müşteri beklentilerindeki değişimle birlikte önemli bir dönüşüm sürecinden geçiyor. Bu yılki ana temamız olan ‘Perakendenin Geleceğini Şekillendirmek – Müşteriyi ve Teknolojiyi Kucaklamak’ ile biz de bu dönüşüme odaklanıyoruz. Teknoloji iş yapış şekillerini değiştiren çok önemli bir unsur haline gelse de perakendenin merkezinde her zaman müşteri olduğunu unutmamamız gerekiyor. Bu nedenle, Perakende Günleri 2025’te sektör profesyonellerine hem en yeni teknolojik gelişmeleri hem de müşteri odaklı stratejileri bir arada sunacağız. E-ticaret ve e-ihracat en önemli gündem maddelerimizden biri olurken, fiziksel mağazacılığın küresel yükselişini de ele alacağız. İlham verici konuşmalar, yenilikçi çözümler ve güçlü iş birlikleriyle çok önemli bir etkinlik bizi bekliyor.”

BEYAZ ŞAPKALI HACKER GELİYOR

Etkinlik, bu yıl da dünyanın dört bir yanından gelen uzmanları ağırlayacak. Teknoloji alanında dünyanın en saygın uzmanlarından biri olan Peter Hinssen, perakende sektöründe yapay zekanın etkilerini ve gelecekte bizi nelerin beklediğini paylaşacak. Dünyanın en ünlü ‘beyaz şapkalı’ hacker’larından Freaky Clown, iş dünyasında fiziksel güvenlik açıklarını nasıl tespit ettiğini ve şirketlerin bu tehditlere karşı nasıl önlem alabileceğini gerçek örneklerle anlatacak. WPP ABD’nin Chief Creative Officer’ı Walter Geer, müşteri deneyiminde yenilikçi yaklaşımları ele alırken, renk körlerine doğanın güzelliğini hissettiren teknolojilerden, engelleri aşan sadık dostlara kadar ilham veren projeleri paylaşacak. Global Blue Dünya CEO’su Jacques Stern ise dünya çapında turistlerin alışveriş alışkanlıklarını ve hangi ülkeleri tercih ettiklerini analiz edecek. Ayrıca, Türkiye’nin bu alandaki konumunu ve potansiyelini değerlendirerek sektör için önemli bilgiler sunacak.

YENİ PROJELER TANITILACAK

Konferansta, yapay zekâ, dijital dönüşüm, ödeme sistemleri, insansız kasa teknolojileri, e-şarj çözümleri ve Asya’dan gelen teknoloji firmalarının yenilikleri ön plana çıkarken, 125 fuar katılımcısı firma ve 90 sponsor yer alacak. Organizasyon aynı zamanda sektöre yön veren büyük lansmanlara da ev sahipliği yapıyor. Bugüne kadar Hopi ve Metro Group Future Store’un lansmanı ilk kez Perakende Günleri’nde yapıldı. Yine önemli AVM projelerinin duyurulması ve yeni teknoloji çözümlerinin sektöre tanıtılması gibi çığır açan gelişmeler bu etkinlikte gerçekleşti. Perakende Günleri 2025’te de sektöre damga vuracak yeniliklerin ilk kez tanıtılması bekleniyor.