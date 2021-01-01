Perakendenin deneyimli ismi Cem Boyner, salgınla birlikte sektörde online alanda geleceğe yakınlaşma dönemi yaşandığını söylüyor.

Dönüşüme hızla uyum sağladıklarını söyleyen Boyner, perakendecilerin fırtına kaptanlığında uzman olduğunu da belirtiyor. Türkiye’nin en büyük moda ve hazır giyim şirketlerinden biri olan Boyner Grup, pandemi sürecinde önemi daha iyi anlaşılan dijitalleşmeyi perakende sektöründe ilk uygulayan isimler arasında yer alıyor.

Bu süreçte yeni bir işe de giren grup; Boyner, Morhipo, Altınyıldız Classics, Altınyıldız Tekstil ve Hopi’nin yer aldığı beş büyük markanın yanı sıra BoynerExpress ile teslimat hizmeti sunmaya da başladı.

Grup, lojistikte kişiselleştirilmiş hizmeti ön plana çıkaran bu yatırımla dijitalleşmedeki girişimlerini başka bir noktaya taşımış oldu.

Pandemi sürecinde müşteri talepleri doğrultusunda en hızlı dönüşen sektörlerden biri olan perakendenin geçen 30 yılı ve geleceğini sorduğumuz Boyner Grup CEO’su ve Yönetim Kurulu Başkanı Cem Boyner, salgın döneminde hem grubun hem de perakende sektörünün değişim ve dönüşüm sürecini anlattı.

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