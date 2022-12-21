Rekabet Kurumu’nun 5 zincir market (BİM, A101, ŞOK, Migros, Carrefour) ve bir tedarikçi (Savola) hakkında toplamda yaklaşık 2,7 milyar TL idari para cezasının verildiği soruşturmanın devamı niteliğinde yürütülen soruşturma tamamlandı.

Soruşturma kapsamında üretici/tedarikçi niteliğindeki 15 teşebbüsün zincir marketlerdeki fiyatlama davranışları incelendi.

13 firmanın dolaylı olarak marketlerdeki raf fiyatlarının artmasına neden olabilecek rekabet ihlali yaptığı tespit edildi. Kurul, bu kapsamda 13 tedarikçi firmaya 878 milyon lira para cezası verdi.

Ceza alan firmalar

• Coca-Cola'ya 272.159.349,36 TL,

• Eti'ye 173.263.933,89 TL,

• Pasifik Tüketim'e 106.002.255,94 TL,

• Pepsi'ye 92.506.885,85 TL,

• Frito Lay'e 87.954.615,82 TL,

• Düzey Tüketim'e 48.190.012,34 TL,

• Red Bull'a 25.711.530,05 TL,

• Unmaş'a 24.223.008,88 TL,

• Şölen'e 15.680.173,63 TL,

• Haribo'ya 10.204.678,30 TL,

• Kent Gıda'ya 8.775.984,66 TL,

• Glaxosmithkline'na 8.424.667,29 TL,

• Doğanay'a 5.553.551,61 TL

olmak üzere toplamda yaklaşık 878 milyon TL idari para cezası verildi.