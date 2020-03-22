Koronavirüs salgının önüne geçmek için mağazalarını kapatan markalara yenileri eklendi. İşte geçici süreyle kepenk kapatan şirketler…

Teknosa:

Türkiye genelindeki tüm mağazalarını geçici süreyle kapatma kararı alan Teknosa’dan konuyla ilgili yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

“Çalışanlarımızın, sizlerin ve sevdiklerimizin sağlığı ve güvenliği birincil önceliğimiz. Bu doğrultuda ülkemizdeki Covid-19 (Koronavirüs) salgınına karşı mücadeleye tam destek vermek için Pazar gecesi itibarıyla Türkiye genelindeki tüm mağazalarımızın faaliyetine geçici süre ile ara veriyoruz.

İhtiyaç duyduğunuz teknoloji ürünlerini ve hizmetlerini kesintisiz olarak Teknosa.com ve mobil uygulamamız üzerinden her zaman olduğu gibi hızla sunmaya devam edeceğiz. En yakın zamanda mağazalarımızda yeniden bir araya geleceğimize inanıyor hepinize sağlıklı günler diliyoruz.”

Vatan Bilgisayar:

Vatan Bilgisayar 22 Mart 2020 Pazar gecesinden itibaren mağazalarındaki faaliyetlerini geçici bir süre durdurma kararı aldı.

Vatan Bilgisayar, Türkiye’de etkili olan Kovid-19 salgınında vaka sayısının artması sonucu bir önlem kararı aldı. Vatan Bilgisayar, salgın sebebiyle 22 Mart 2020 Pazar gecesinden itibaren tüm mağazalarının faaliyetlerini geçici bir süre için durdurma kararı aldı.

MediaMarkt:

MediaMarkt, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ülke genelindeki tüm mağazalarını 22 Mart Pazar gecesinden itibaren geçici olarak kapatacağını duyurdu.

MediaMarkt’tan yapılan açıklamada, “Ülke genelinde hizmet verdiğimiz tüm mağazalarımızı 22 Mart Pazar gecesinden itibaren geçici bir süreliğine kapatma kararı aldık. Bu kararı almamızdaki en önemli neden çalışanlarımızın ve sizlerin sağlığını korumak, aynı zamanda virüsün yayılma hızının önüne geçmek. MediaMarkt ailesi olarak bu süreci hep birlikte atlatacağımıza inancımız tam.” ifadeleri kullanıldı.

MediaMarkt tüm elektronik ürünler için mediamarkt.com.tr üzerinden 7/24 hizmet vermeye devam edecek.

Kırmızı Kedi Kitabevleri:

Kırmızı Kedi Kitabevleri’nden yapılan açıklamada 22 Mart tarihinden itibaren geçici süreyle mağazalarını kapattığını duyurdu. Açıklamada şu ifadelere yere verildi:

“Hepinizin bildiği üzere Koronavirüs (COVID-19) nedeniyle küresel boyutta ciddi önlemler alınmaktadır.

Kırmızı Kedi Kitabevleri olarak bizler de okurlarımızın ve çalışma arkadaşlarımızın sağlığını önemsiyoruz. Ve tüm dünyayı etkisi altına alan Covid-19 salgınını yavaşlatma sorumluluğumuz çerçevesince kitabevlerimizin hizmetine, bugünden itibaren (22.03.2020) geçici bir süreyle ara veriyoruz.”

Geçici süreyle kepenk indiren diğer markalar şöyle: