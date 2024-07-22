Sıfır Market nedir? İlki Ankara'da açıldı... İndirim imkanı

Tarım Kredi Kooperatif Market Genel Müdürü Orhan Kozan, Ankara'nın Çankaya ilçesi Beytepe Mahallesi'nde açtıkları ilk "Tarım Kredi Sıfır Market"te AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu. İşte anlattıkları ve indirimli fiyatla ürün alma yolları:



1 BİR FARKINDALIK PROJESİ Söz konusu marketin farkındalık projesi olduğuna işaret eden Kozan, marketin, "sıfır atık" felsefesinin perakende satışta ne ölçüde kullanılabildiğini gösteren önemli bir çalışma olduğunu belirtti.

2 MARKETE GİRİŞTEN İTİBAREN... Kozan, marketin girişinden itibaren müşterileri ambalaj atıkları konusunda bilgilendirdiklerini bildirerek, "Müşterilerimiz biraz fedakarlık yaparak hem kendi bütçelerine hem ülkeye hem de çevreye çok büyük fayda sağlayacak. Vatandaşlar boş ambalajları buraya getirdiği takdirde hem ürünlere daha ucuza ulaşma imkanına sahip olacak hem de ambalajın doğaya zarar verdiğini açık şekilde görecek. Biz de söz konusu mağazalarla bu durumu müşterilerimize göstermek istedik." ifadelerini kullandı.

3 AMBALAJ KONUSU ÖNEMLİ Market konseptinde ambalaj konusunun önem taşıdığına işaret eden Kozan, şöyle devam etti: "Raf ömürleri aynı olan açık ürün reyonlarımız var. Vatandaşlarımız kendi getirdiği ambalajların içine bu ürünleri koyuyor ve buradan tasarruf etme imkanı elde ediyor" dedi.

4 YÜZDE 5-20 DAHA UYGUN Kozan, "Çiğ süt, bakliyat, kuruyemiş, deterjan, sıvı sabun ve ayçiçeği yağı gibi ürünlerde vatandaşlarımız kendi getirdiği ambalajlarla alışveriş yapma imkanına sahip oluyor. Vatandaşlar bu sayede yüzde 5 ila 20 arasında daha uygun fiyatla ürün almış oluyor. Bu da aslında şunu gösteriyor, vatandaşlarımız pek çok üründe ambalaja para veriyorlar" diye konuştu.

5 AMBALAJ GETİRENLER İNDİRİMLİ ALACAK Kozan, markette ürünlerin otomatlardan da alınabildiğini bildirerek, çiğ süt, ayçiçeği yağı ve sıvı deterjanlarda kendi ambalajını getirenlerin bu makinelerden indirimli fiyatlarla alışveriş yapabildiğini anlattı.