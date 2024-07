Denizi yok, gölü var: Kentte yeni hedef 1 milyon turist

Yaz tatili için Türkiye'yi seçen İranlı turistler, kara yoluyla Van'ın Saray ilçesindeki Kapıköy Sınır Kapısı'ndan ülkeye giriş yapıyor. Otellerin dolduğu kentte İranlı turistler, Van Gölü sahilleri başta olmak üzere, kentin tarihi ve turistik yerlerinde yoğunluk oluşturuyor, alışverişleriyle esnafın yüzünü güldürüyor. Son yılların en yoğun turist hareketliliğin yaşandığı kenti yılın ilk 6 ayında 431 bin 938 İranlı turist ziyaret etti. İşte yorumlar:



1 "Kentin tarihi ve doğal güzellikleri onları cezbediyor" Van Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Fevzi Çeliktaş, AA muhabirine, sınır kapısının Van'ın ekonomik anlamda can damarı haline geldiğini söyledi. Her ay on binlerce turiste ev sahipliği yaptıklarını belirten Çeliktaş, "Ticarete ve dışa açılmaya ihtiyacı olan İran, bizim için çok önemli bir komşu ülke konumunda. İranlılar hem kent ekonomisini ayakta tutuyor hem de turizm sektörüne canlılık katıyor. 2023'ün ilk 6 ayında 328 bin 172 İranlı kentte giriş yaptı. Bu yılın ilk 6 ayında ise 431 bin 938 kişi kentimizi ziyaret etti. Yılın ikinci 6 ayında 1 milyon turist ağırlamayı hedefliyoruz." dedi.

2 YENİ ROTALAR OLUŞTURDUK Çeliktaş, Irak, Kazakistan, Azerbaycan ve Özbekistan gibi ülkelerden de turist almaya başladıklarını belirterek, şunları kaydetti: "İranlı turistlerin Van'a yeterli gelmediğini düşündüğümüz için Kuzey Irak'tan turist çekmek amacıyla yeni rotalar oluşturduk. Oraları sık sık ziyaret ederek kentimizin güzelliklerini anlatıyoruz. Özellikle yaz aylarında iklim şartlarımız onlara göre daha serin geçiyor. Birçok medeniyete ev sahipliği yapmış kentin tarihi ve doğal güzellikleri onları cezbediyor. Biz onları turist değil eve gelen bir misafir şeklinde karşılıyoruz. Konaklama, tekstil, yiyecek gibi birçok sektöre katkı sunuyorlar. Hareketlilik oluştu ve esnaf durumu gayet mutlu şekilde karşılıyor. Turizm geliri tabana yayılıyor ve yansımalarını görüyoruz. Kente ve ülkeye döviz kazandırmak için turistlere yönelik etkinlikler, festivaller ve programlar düzenlemeye devam ediyoruz."

3 VAN GÖLÜNÜ KEŞFEDİYORUZ Van'a tatil için geldiğini belirten İranlı Hadi Mehrjouya, kentin doğal güzelliklerine hayran kaldığını ifade etti. Tekne turlarıyla eğlendiklerini dile getiren Mehrjouya, "Van Gölü'nü keşfediyoruz. Bunun yanında Akdamar Adası, Van Kalesi, Van Kedi Evi ve daha birçok yeri geziyoruz. Çokta memnunuz. Dil ortamı olarak da buradaki esnafla ve vatandaşlarla iyi anlaşıyoruz." diye konuştu.