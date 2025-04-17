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Ticaret ve perakende satış hacmi şubatta arttı

Ticaret satış hacmi şubatta yıllık bazda yüzde 6,5, perakende satış hacmi de yüzde 12,2 artış gösterdi.

11 Nisan 2025 | 10:24
Ticaret ve perakende satış hacmi şubatta arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), şubat ayına ilişkin ticaret satış hacmi endeksini açıkladı.

Buna göre, ticaret satış hacmi, şubatta bir önceki aya kıyasla yüzde 2,5 arttı. Bu dönemde motorlu kara taşıtları ve motosikletlerin toptan ve perakende ticareti ile onarımı için satış hacmi yüzde 1, toptan ticaret satış hacmi yüzde 3,4, perakende ticaret satış hacmi de yüzde 1,1 arttı.

Ticaret satış hacmi, şubatta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 6,5 artış kaydetti. Aynı dönemde motorlu kara taşıtları ve motosikletlerin toptan ve perakende ticareti ile onarımı için satış hacmi yüzde 3,6 azalırken toptan ticaret satış hacmi yüzde 6,1 ve perakende ticaret satış hacmi yüzde 12,2 yükseldi.

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Bugün 3 hissenin fiyatında düzeltme var
16 Nisan Borsada gün sonu rakamları: Yarın gündem yoğun
Borsada dün geri alım yapan 18 şirket
Borsa İstanbul'dan 2 hissede tedbir kararı
Borsada bugün temettü dağıtacak 2 hisse var
Enka İnşaat temettü ödeme tarihi ve miktarı (2025)
Borsada dün temettü dağıtma kararı açıklayan 9 şirket
Migros temettü kararını duyurdu
Avrupakent GYO (AVPGY) kesinleşen temettü kararını açıkladı
SPK bülteni: 3 kişiye işlem yasağı geldi
Bilançosuyla öne çıkan 25 şirket
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