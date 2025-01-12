TÜED, indirimli alışveriş için sanal market kurduğunu duyurdu

TÜED Genel Başkanı Kazım Ergün, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ürün ve hizmetlere yapılan fahiş fiyat artışlarının başta emekliler olmak üzere dar gelirlileri olumsuz etkilediğini aktardı.

Yapılan düzenleme ve denetimlere rağmen piyasada açgözlülük ve fırsatçılıktan kaynaklanan fahiş fiyat artışlarının hakim olduğunu vurgulayan Ergün, bu artışta bir ürünün üreticiden tüketiciye ulaştığı zincirdeki aracı sayısının çokluğunun da etkili olduğuna dikkati çekti.

Ergün, şunları kaydetti:

"Sayın Cumhurbaşkanımızın, fahiş fiyat artışı yapılan ürün ve hizmetlerin boykot edilmesi yönündeki çağrısını dikkate aldık. Boykotla kalmayıp, üyemiz olan emeklilere bu konuda alternatif sunduk. 'Emek Pazarı' adını verdiğimiz bir sanal market kurduk. Fahiş fiyat artışlarına karşı emeklilere alternatif sunmak için hayata geçirdiğimiz sanal market uygulamasıyla üreticilerle tüketicileri aracısız buluşturuyoruz. Gıda başta olmak üzere giyim, deterjan, kozmetik ve teknolojik ürünleri üreticilerden direkt temin ederek, indirimli fiyatlarla emeklilere sunduk. TÜED üyesi emekliler, sanal marketimizde kargo ücreti ödemeden 81 ilden alışveriş yapabiliyor."

- "TÜED üyeleri uygulamaya direkt tanımlı"

Kurdukları sanal marketle geçmişin tüketim kooperatifi uygulamalarını, çağın gereği olan dijital platforma taşıdıklarını belirten Ergün, şunları söyledi:

"En düşük emekli aylığı 14 bin 469 lira. Bu oldukça düşük bir rakam. Milyonlarca emekli ayın sonunu zor getiriyor. İnternet sitesi veya cep telefonu uygulaması üzerinden erişilen indirimli sanal marketle emeklilerimize fırsatlar sunuyoruz. TÜED üyeleri uygulamaya direkt tanımlılar. Kullanıcı adı olarak TC kimlik numaralarını, şifre olarak ise TC kimlik numaralarının son 6 rakamını yazarak kolayca alışveriş yapabiliyorlar."

Ergün, kurdukları sanal marketin kapsamını genişletmeyi de düşündüklerini ifade ederek, emeklilerin ürettikleri ürünlerini de satabileceği uygulamanın "Sanat Sokağı" ve "Kariyer Sepeti" gibi sosyal sorumluluk alanlarını da kapsadığını vurguladı. AA