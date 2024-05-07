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Akaryakıta çifte indirim geliyor

Benzin ve motorin fiyatlarına bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere indirim gelecek.

07 Mayıs 2024 | 11:11
Son Güncellenme: 07 Mayıs 2024 | 13:12
Akaryakıta çifte indirim geliyor

Akaryakıt fiyatları, Brent petrol fiyatlarında dalgalanmaya bağlı olarak değişkenlik gösteriyor. Bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere benzine 1.37 TL, motorine ise 1.24 TL indirim bekleniyor.

İndirimle birlikte benzinin litre fiyatı yaklaşık olarak İstanbul'da 42,61 TL'ye, Ankara'da 43,50 TL'ye, İzmir'de 43,74 TL'ye gerileyecek. Motorinin litre fiyatı ise ortalama İstanbul'da 40,11 TL'ye, Ankara'da 41,04 TL'ye, İzmir'de 41,29 TL'ye gerileyecek.

Güncel akaryakıt fiyatları:

İSTANBUL

Benzin fiyatı: 43,98 TL

Mazot fiyatı: 41,39 TL

LPG fiyatı: 20,97

ANKARA

Benzin fiyatı: 44,85 TL

Mazot fiyatı: 42,29 TL

LPG fiyatı: 20,87 TL

İZMİR

Benzin fiyatı: 45,11 TL

Mazot fiyatı: 42,56 TL

LPG fiyatı: 20,51

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