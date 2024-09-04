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Citi'den 2025 için petrol fiyatı tahmini

Citi analistleri, Brent petrol fiyatının 2025 yılında varil başına 60 dolara düşeceğini öngördü.

04 Eylül 2024 | 16:46
Citi'den 2025 için petrol fiyatı tahmini

Petrol fiyatlarında son günlerde aşağı yönlü seyir görülüyor.

CNBC-e'nin haberine göre brent petrolün varil fiyatı 73 dolar seviyesine gerileyerek son 16 ayın en düşüğünü gördü.

Citi analistleri petrol fiyatlarının 2025 yılında varil başına 60 dolara düşeceğini tahmin ediyor.

Citi yayınladığı yatırımcı notunda, "Brent için 0-3 aylık tahminimiz 82 dolar/varil. Fiyatların dördüncü çeyrekte ve 2025'te daha düşük olmasını ve 60 dolar/varil seviyesine yerleşmesini bekliyoruz" dedi.

Bununla birlikte, Citi yakın vadede, mevsimsel faktörler ve devam eden jeopolitik gerilimler nedeniyle potansiyel yukarı yönlü risklerle birlikte bir miktar dalgalanma bekliyor.

Petrol için aşağı yönlü görünüm, OPEC+'nın üretim kesintilerine rağmen 2025 yılına kadar küresel pazarda beklenen fazlalıktan kaynaklanıyor. Citi analistleri, petrol üreticilerinin potansiyel fiyat düşüşlerine karşı "hedge" yapmalarını ve yatırımcıların kısa vadeli fiyat artışlarını düşüş pozisyonu almak için bir fırsat olarak görmelerini tavsiye ediyor.

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