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Motorinde iki günde iki indirim (08.12.2023)

Motorine yarından itibaren geçerli olmak üzere 88 kuruşluk ek bir indirim geldi.

08 Aralık 2023 | 09:31
Son Güncellenme: 08 Aralık 2023 | 09:44
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Motorinde iki günde iki indirim (08.12.2023)

Motorine dün gelen 1 lira 30 kuruşluk indirimin ardından 9 Aralık Cumartesi günü geçerli olmak üzere motorine 88 kuruşluk bir indirim daha geldi.

Benzin fiyatlarında ise bir değişim yaşanmadı.

Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre;

İstanbul'da motorinin litre fiyatı 36,30 liradan satılıyor.

Benzinin litresi ise ortalama 34,58 liradan satılıyor.

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç rafineri satış fiyatı bulunuyor.

Gümrüksüz rafineri fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor.a

 

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