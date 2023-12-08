Motorine dün gelen 1 lira 30 kuruşluk indirimin ardından 9 Aralık Cumartesi günü geçerli olmak üzere motorine 88 kuruşluk bir indirim daha geldi.

Benzin fiyatlarında ise bir değişim yaşanmadı.

Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre;

İstanbul'da motorinin litre fiyatı 36,30 liradan satılıyor.

Benzinin litresi ise ortalama 34,58 liradan satılıyor.

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç rafineri satış fiyatı bulunuyor.

Gümrüksüz rafineri fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor.a