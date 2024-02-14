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  • Motorinden sonra benzine de zam geliyor (14.02.2024)

Motorinden sonra benzine de zam geliyor (14.02.2024)

Benzine bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere 1,79 lira zam bekleniyor.

14 Şubat 2024 | 10:07
Motorinden sonra benzine de zam geliyor (14.02.2024)

Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte vatandaşlar benzin ve motorin fiyatlarını takibe devam ediyor. Motorine gelen 2 lira 56 kuruşluk zammın ardından benzine de zam haberi geldi. Benzine bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere 1.79 lira zam bekleniyor.

45 TL'yi aştı, rekor kırdı

Motorine gelen zammın pompa satış fiyatlarına yansımasıyla litre fiyatı 45 TL'yi aştı. 

Güncel akaryakıt fiyatları

İstanbul Anadolu Yakası'nda benzin fiyatı: 39.34 TL

İstanbul Anadolu Yakası'nda motorin fiyatı: 44.27 TL

İstanbul Avrupa Yakası'nda benzin fiyatı: 39.43 TL

İstanbul Avrupa Yakası'nda motorin fiyatı: 44.34 TL

Ankara'da benzin fiyatı: 40.13 TL

Ankara'da motorin fiyatı: 45.1 TL

İzmir'de benzin fiyatı: 40.34 TL

İzmir'de motorin fiyatı: 45.31 TL

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