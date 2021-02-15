1 Soru 1 Cevap’ta bu haftaki konuğumuz Ahlatcı Yatırım’dan araştırma uzmanı Hüseyin Emre Tavacı oldu. Tavacı’yla 2021 yılında öne çıkacak yatırım araçlarını konuştuk.

Ahlatcı Yatırım Araştırma Uzmanı Hüseyin Emre Tavacı, 2021’in gözde yatırım aracının borsa ve hisse senetleri olacağını belirterek, yılın ilk yarısında ons altın ve kur tarafında aşağı yönlü hareketlerin devam etmesini beklediklerini kaydetti.

Soru 1 Cevapta Ayşegül Sakarya Pehlivan’a konuşan Tavacı, “2021’de hangi yatırım araçları öne çıkacak? Yatırımcılara hangi araçlara yatırım yapmalı? Altın ve dövizdeki düşüş devam edecek mi? Altın ve dövize yatırım için doğru zaman mı?” sorularına şu yanıtları verdi: