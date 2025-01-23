23 Ocak veri gündemi: Yurt içinde gözler TCMB'nin faiz kararında

Küresel piyasalarda, yeni ABD yönetiminin izleyeceği politikaların ekonomi üzerindeki olası etkilerine ilişkin belirsizliklere karşın, ABD Başkanı Donald Trump'ın açıkladığı yapay zeka yatırımları ve yeni yönetimin Çin'e karşı henüz kapsamlı tarifeler uygulamamasının risk iştahını desteklemesiyle karışık bir seyir öne çıkarken, yurt içinde gözler bugün Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) açıklayacağı faiz kararına çevrildi.

ABD'de ticari tarifelerin ülkede enflasyonist baskıları artırabileceği endişesi ekonomide ana gündem maddelerinden biri olmaya devam ederken, Trump'ın açıkladığı büyük çaplı yatırımlar ve yerli üretimin korunacağına yönelik söylemleri varlık fiyatları üzerinde etkili oluyor.

İmzaladığı kararnameler ve attığı adımlarla ikinci başkanlık dönemine hızlı başlayan Trump, OpenAI, Oracle ve SoftBank'ın kurduğu "Stargate" adlı ortak girişimle, yapay zeka altyapısına yönelik 500 milyar dolarlık yatırım yapılacağını duyurmuştu.

Analistler, yeni yatırım açıklamasının, Trump'ın genel olarak iş dünyasına ve özellikle de teknoloji sektörüne desteğini göstermesi açısından olumlu karşılandığını belirtti.

ABD'de yeni yönetimin atacağı adımlar para piyasalarındaki fiyatlamalar üzerinde de etkili olurken, ABD Merkez Bankasının (Fed) yılın ilk faiz indirimine haziran ayında gideceğine kesin gözüyle bakılıyor.

Kurumsal tarafta yapay zeka altyapısına yönelik yatırım açıklamasının ardından ortak girişimin parçası olan şirketlerden Oracle'ın hisseleri yüzde 6,8 değer kazandı.

Salı günü piyasaların kapanmasının ardından bilançosunu açıklayan Netflix, geçen yılın son çeyreğinde abone sayısını 18,9 milyon artırdı. Bu değer, şirketin bir çeyrekte gördüğü en yüksek abone artışı oldu. Aynı dönemde elde ettiği gelir de beklentilerin üzerinde gelen Netflix'in hisseleri yüzde 9,7 yükseldi.

Procter & Gamble'ın hisseleri de üç aylık finansal sonuçlarının beklentileri aşması sonrası yüzde 1,9 değer kazandı.

Johnson & Johnson'ın hisseleri ise şirketin gelir ve karının geçen yılın son çeyreğinde beklentilerin üzerinde gerçekleşmesine karşın yüzde 1,9 geriledi.

DOLAR, ALTIN PETROL

Söz konusu gelişmelerle, ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi yüzde 4,61 seviyesinde dengelenirken, dolar endeksi ise yüzde 0,1 artışla 108,3 seviyesinden güne başladı.

Altının ons fiyatı dün yüzde 0,5 artışla 2 bin 767 dolardan kapanırken, şu sıralarda önceki kapanışın yüzde 0,2 altında 2 bin 752 dolardan işlem görüyor.

Brent petrolün varil fiyatı düşüşünü 6. işlem gününe taşırken dün yüzde 0,7 değer kaybıyla 78,3 dolardan günü tamamlamasının ardından yeni güne yüzde 0,4 düşüşle 78 dolardan başladı.

Bu gelişmelerle New York Borsası'nda dün, S&P 500 endeksi yüzde 0,61, Dow Jones endeksi yüzde 0,30 ve Nasdaq endeksi yüzde 1,28 yükseldi. ABD'de endeks vadeli kontratlar yeni güne ise negatif seyirle başladı.

LAGARDE: AVRUPA'DA SERMAYE PİYASASI BİRLİĞİNE İHTİYAÇ VAR

Avrupa borsalarında dün karışık bir seyir öne çıkarken, Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde, Avrupa Birliği (AB) ülkeleri arasında "sermaye piyasaları birliği" konusunda geniş bir uzlaşı olduğunu söyledi.

Lagarde, dün İsviçre'nin Davos kasabasında gerçekleştirilen 55. Dünya Ekonomik Forumu'nda (WEF) "Krizin Ötesinde: Avrupa'nın Potansiyelini Açığa Çıkarmak" başlıklı panelde konuştu.

Siyasi partiler arasında, Avrupa'da bir sermaye piyasası birliğine ihtiyaç olduğu konusunda düşünceler bulunduğunu ifade eden Lagarde, "27 ülke arasında 2 ya da 3 ülke haricinde böyle bir fikir birliği var." dedi. Lagarde, Avrupa'nın birçok ülkesinde paraya erişemediklerinden işlerini genişletemeyen pek çok girişimin büyümesini kolaylaştırmak için sermaye birliğine ihtiyaç olduğunu belirterek, bu konuda 2025 sonuna kadar bazı sonuçların alınması gerektiğini vurguladı.

Analistler, Avro Bölgesi'nde devam eden resesyon endişelerinin kurumlarda yeni düzenlemeler yapılmasını tetikleyebileceğini ifade ederek, bir süredir dile getirilen sermaye piyasaları birliği gibi oluşumların finansal yapıyı destekleyebileceğini söyledi.

Öte yandan dün açıklanan verilere göre, Avro Bölgesi'nde kamu borcunun Gayrisafi Yurt içi Hasılaya (GSYH) oranı, geçen yılın üçüncü çeyreğinde yüzde 88,2 seviyesinde ölçüldü.

Bu gelişmelerle, dün Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,86 ve Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 1,01 yükselirken, İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi 0,57 düştü. İngiltere'de FTSE 100 endeksi ise yatay seyretti. DAX 40 endeksi kapanışta rekor tazeledi. Avrupa'da endeks vadeli kontratlar ise yeni güne karışık bir seyirle başladı.

ÇİN PİYASALARINDA GÖRÜNÜM POZİTİF

Asya tarafında Güney Kore hariç pozitif bir seyir izlenirken, Çin'de yetkililerin pay piyasalarını canlandırmanın hükümet çapında bir çaba olduğu yönündeki açıklamaları risk iştahını destekledi.

Çin Menkul Kıymetler Düzenleme Komisyonu Başkanı Wu Qing yaptığı açıklamada, halka açık şirketlerin hissedar getirilerini iyileştirmek için daha fazla hisse senedi geri alımı yapmaları ve temettülerini artırmaları için teşvik edileceğini söyledi. Analistler, ABD yönetiminin uygulayacağını söylediği ticari tarifelerin ülkedeki şirketlerin karlarını etkileyeceğini belirtirken, hükümetin pay piyasalarında ortaya çıkabilecek zayıflıkları dengelemek istediğini söyledi.

Öte yandan, Güney Kore'de sıkı yönetim ilanı sonrası devam eden siyasal kriz, ülkedeki risk algısının yüksek kalmasında etkili oluyor.

Bugün bölgede açıklanan verilere göre, Japonya'da aralık ayına ilişkin dış ticaret dengesi 130,9 milyar yen fazla ile tahminlerin üzerinde gerçekleşti.

Bu gelişmelerle kapanışa yakın Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 1,3, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 1,3 ve Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,4 yükselirken, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,8 düştü.

YURT İÇİNDE GÖZLER TCMB'NİN FAİZ KARARINDA

Yurt içinde dün alıcılı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,06 değer kazanarak 10.105,37 puandan tamamlarken, TCMB'nin para politikası kararları yatırımcıların odağında buluyor.

AA Finans'ın beklenti anketine katılan ekonomistler, ocak ayında Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının politika faizini 250 baz puan indirerek yüzde 45'e çekmesini bekliyor. Ekonomistlerin 2025 yıl sonu politika faizi beklentilerinin medyanı ise yüzde 30 oldu.

Dolar/TL, dün yüzde 0,1 yükselişle 35,6460'dan kapanırken, bugün bankalararası piyasanın açılışında yatay seyirle 35,6560 seviyesinden işlem görüyor.

Analistler, bugün yurt içinde tüketici güven endeksi, TCMB'nin faiz kararı, haftalık para ve banka istatistikleri, yurt dışında ABD'de haftalık işsizlik maaşı başvuruları, Avro Bölgesi'nde tüketici güven endeksinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 10.150 ve 10.200 seviyesinin direnç, 10.000 ve 9.900 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle: