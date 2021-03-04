ABD’li yatırım bankası JP Morgan yayımladığı bir araştırma raporunda yıl sonu enflasyonu ve Mart ayı için faiz kararı beklentisini revize etti. Raporda, mart ayında 100 baz puanlık bir faiz artışı beklendiği belirtildi.

Art arda dördüncü ayda da enflasyonun beklentilerden fazla geldiğini belirten kurum, 2021 sonu için enflasyon beklentilerini yüzde 10,5’ten yüzde 11,2’ye revize ettiklerini belirtti.

Bloomberg HT’de yer alana habere göre, enflasyondaki yukarı yönlü eğilimin Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın elinde olmayan faktörlerden dolayı oluştuğunu söyleyen JP Morgan, yine de enflasyondaki artışın devam etmesini zor kazanılan kredibiliteye zarar verebileceğini ifade etti.

Bütün bu faktörlerden dolayı TCMB’nin politika faizini yüzde 18’e çıkarmasını beklediğini belirten kurum, risk iştahındaki kötüleşme, artan emtia fiyatları ve zayıf Türk Lirası’nın bankayı ileride daha sert bir faiz artırımı yapmaya zorlayabileceğini söyledi.

JP Morgan, Nisan ayında enflasyonun yüzde 16,3 olarak gerçekleşeceğini düşünürken bundan sonrasında da enflasyonda kademeli bir düşüş görüleceğini söylüyor.