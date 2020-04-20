Yeni haftaya da düşüşle başlayan altının gram fiyatı, saat 11.00 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 1,2 altında 370,7 lira seviyesinde seyrediyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 609 lira, Cumhuriyet altını da 2.486 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı ise şu dakikalarda önceki kapanışa göre yüzde 0,5 azalışla 1.675 dolar seviyesinde bulunuyor.

Analistler, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) tedavisine yönelik olumlu haber akışının risk algısını görece azalttığını ve altın fiyatlarını aşağı yönlü baskıladığını ifade etti.

Bugün yurt dışında Avro Bölgesi’nde dış ticaret verileri ile Kovid-19 salgınına ilişkin haberlerin takip edileceğini bildiren analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.640 dolar, gram altında ise 365 liranın destek olarak öne çıktığını kaydetti.