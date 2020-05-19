Avrupa Merkez Bankası (AMB) Başkanı Christine Lagarde, Almanya’da üst mahkemenin programın yasallığını sorgulamasına karşın kurumun tahvil alım programlarını devam ettireceğini söyledi.

Lagarde, birçok Avrupa gazetesiyle gerçekleştirdiği Pazartesi günü yayınlanan mülakatında “Ne pandemi programı, ne de Eurosystem’ın 2015’ten beri tahvil aldığı önceki programla ilgili olarak hiç endişeli değilim. Fiyat istikrarı hedefini yerine getirme konusunda kararlılığımızı sürdürüyoruz.” dedi.

Almanya’da anayasa mahkemesi bu ay, 2015’te başlayıp 2.7 trilyon euroluk (3 trilyon euro) tahvil alan ve hala süren varlık alım programının kötü yan etki riskiyle orantılı olmayabileceği ve bu nedenle yasal olmayabileceğine hükmetmişti. Mahkeme AMB’ye ya da -programın aşağı yukarı çeyreğine denk gelen- Bundesbank’a programı açıklığa kavuşturması için üç ay süre tanıdı.

Largarde, AMB’nin bu beklenti karşısında duymaya hazır olduğunun sinyalini verdi. “Euro bölgesinde tüm ulusal merkez bankaları para politikasına bağlılık ve uygulamasında tam katılım göstermeli. Euro Bölgesi’ndeki her merkez bankası bağımsızdır ve hükümetlerden talimat almaz. Bu, antlaşma itibarıyla belirlenmiştir.” dedi.