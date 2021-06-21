Çin, bir süre önce aldığı madenleri kapatma kararını uygulamaya başladı. Sichuan eyaletinde kriptopara madenciliği yasaklandı. Çin’deki bu gelişmelerle kripto para piyasasında sert düşüşler yaşanıyor.

En büyük para birimi Bitcoin başta olmak üzere kripto para madenciliği bir süredir eleştiri konusu. Yüksek miktarda enerji tüketimine neden olan madenciliğin en fazla yapıldığı yer Çin.

BTC üretiminin yaklaşık yüzde 65’inin gerçekleştiği Çin bir süre önce aldığı madenleri kapatma kararını uygulamaya başladı. Sichuan eyaletinde kriptopara madenciliği yasaklandı. Sichuan, Çin’de en çok kripto para madenciliği yapılan ikinci bölge olarak biliniyor. Eyalette 26 adet kripto para madencisi bulunuyor.

Ülkedeki kripto para madenlerinin kapatılması toplam Bitcoin üretim gücünü (hashrate) sekteye uğrattı. Bunun piyasada yarattığı güvensizlikle başta BTC olmak üzere bütün kripto para birimleri gerilemeye başladı.

Sert kayıplar yaşanıyor

Bitcoin yüzde 4 düşüşle 34,261 dolardan işlem görüyor. Piyasa değeri 645 bin dolara geriledi.

Yüzde 6,2 kayıpla 2,08 dolara kadar gerileyen Ethereum‘un piyasa değeri 248 bin dolarda.

Dogecoin‘de ise son 24 saatte kayıp yüzde 7’yi aştı. Piyasa değeri 34 bin dolara gerileyen Dogecoin, 0,25 dolardan işlem görüyor.