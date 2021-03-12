Commerzbank’tan Tatha Ghose, yayımladığı bir araştırma raporunda 2021 sonu için dolar/TL tahminlerini revize ettiklerini söyledi.
Commerzbank Kur ve Gelişen Piyasalar Analisti Tatha Ghose yayımladığı araştırma raporunda, 2021 yıl sonu Dolar/TL tahminini 8,00’den 8,50’ye revize ettiğini söyledi.
Bloomberg HT’de yer alan habere göre orta vadede politika faizinin yeniden yüzde 15 civarına düşürülmesini beklediklerini belirten Ghose, “Bundan sonra Türk Lirası’nda yukarı yönlü bir eğilim yeniden başlayarak kur 2021’de 8,50’ye 2022’de ise 9,50’ye çıkacak” dedi.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası faiz beklentisini 100 baz puan olarak güncellediğini belirten Ghose, kredibilitesine karşı oluşan soru işaretlerine karşı TCMB’nin çabaladığını vurguladı.
Ghose, yıl sonunda Euro/TL ’nin 10,46 seviyesine ulaşmasını beklerken 2022 yılında 12,16 olmasını beklediğini belirtti.
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