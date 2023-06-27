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Dolar bugün ne kadar? 27 Haziran canlı dolar-euro rakamları

Dolar kuru özellikle son dönemde yatırımcıların yakın takibinde yer alıyor. “Bugün dolar ne kadar oldu, euro ve sterlin ne kadar ve kaç TL?” sorularına yanıt aranıyor. İşte 27 Haziran 2023 canlı dolar fiyatları ve döviz kurlarında son durum...

27 Haziran 2023 | 09:21
Son Güncellenme: 27 Haziran 2023 | 10:42
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Dolar bugün ne kadar? 27 Haziran canlı dolar-euro rakamları

Dolar/TL, güne düşüşle başlamasının ardından 25,8290 seviyelerinden işlem görüyor.

Dün yükseliş eğiliminde hareket eden dolar/TL, günü önceki kapanışın yüzde 2,4 üzerinde 25,9157'den tamamladı.

Dolar/TL, yeni güne değer kaybıyla başlamasının ardından saat 10.20 itibarıyla yüzde 0,3 azalışla 25,8290'dan işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,4 düşüşle 28,2520'den, sterlin/TL yüzde 0,2 yükselişle 32,9220'dan satılıyor.

Dolar endeksi şu sıralarda yüzde 0,2 azalışla 102,5 seviyesinde dengelenirken, avro/dolar paritesi yüzde 0,3 değer kazancıyla 1,0940 seviyesinde bulunuyor.

Analistler, merkez bankalarının para politikalarına ilişkin belirsizliklerin piyasalarda fiyatlamaları zorlaştırmaya devam ettiğini söyledi.

Bugün ABD'de inşaat izinleri, yeni konut satışları, dayanıklı mal siparişleri, tüketici güven endeksi ve Richmond Fed sanayi endeksi verilerinin takip edileceğini bildiren analistler, teknik açıdan dolar endeksinde 101'in destek, 103 seviyesinin direnç konumunda olduğunu kaydetti.

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