ABD'de Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ekimde aylık bazda değişim göstermezken, yıllık bazda yüzde 3,2 artışla piyasa beklentilerinin altında gerçekleşti.

Piyasa beklentileri TÜFE'nin bir önceki aya göre yüzde 0,1 ve geçen yılın aynı ayına göre yüzde 3,3 artması yönündeydi. Enflasyon eylülde aylık yüzde 0,4 ve yıllık yüzde 3,7 olmuştu.

Enflasyonunun yüzde 2 hedefine yaklaşmasıyla faiz indirim beklentileri güçlenirken, gözler güncel faiz kararına çevrildi. Peki Fed Aralık ayı faiz kararını ne zaman açıklayacak? Faiz artıracak mı? İşte detaylar

ARALIK AYI FED FAİZ KARARI NE ZAMAN? TARİH BELLİ OLDU

ABD Merkez bankası (FED) aralık ayı faiz kararı toplantı takvimi belli oldu.

Buna göre; FED faiz kararı toplantısı 12-13 Aralık tarihlerinde yapılacak ve 13 Aralık akşamı saat 21.00'da kritik faiz kararı açıklanacak.





FAİZ BEKLENTİSİ NE YÖNDE?

Fed Yönetim Kurulu Üyesi Lisa Cook, sıkılaşan finansal koşulların bazı sektörlerde baskı yaratabileceğine işaret ederek, ekonomide yumuşak inişin mümkün olduğuna inandığını ancak bunun garanti olmadığını söyledi.

Cleveland Fed Başkanı Loretta Mester ise başka bir faiz artırımına ihtiyaç olup olmadığına karar vermediğini ifade ederek, yetkililerin karar vermek için zamanları olduğunu dile getirdi.

ABD ekonomisi için resesyon tahmin etmediğini aktaran Mester, ara politikasına yönelik konunun faiz oranını düşürmek olmadığını, meselenin kısıtlayıcı bir duruşta ne kadar süre kalınacağı ile ilgili olduğunu vurguladı.

Analistler, para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in aralık toplantısında faizi sabit bırakacağına kesin gözüyle bakıldığını belirterek, bankanın yüzde 85 ihtimalle haziran ayında faiz indirimlerine başlayacağının tahmin edildiğini ifade etti.

ANALİSTLER NE DİYOR?

Analistler, enflasyonunun yüzde 2 hedefine yaklaşmasıyla faiz indirimleri beklentilerinin güçlendiğini ancak Fed'in enflasyonda kalıcı düşüş sağlandığından emin olana kadar para politikasını gevşetmeye başlamayacağını aktardı.

Morgan Stanley, ekonomistleri enflasyonun soğuması nedeniyle Fed'in gelecek iki yıl içinde büyük faiz indirimleri yapmasını öngörürken, Goldman Sachs analistleri, para politikasının gevşetilmesine daha geç başlanmasını ve daha düşük faiz indirimleri yapılmasını bekliyor.

Ekim ayı enflasyon verileri öncesinde yayımladığı gelecek yıla ilişkin görünüm raporunda Morgan Stanley araştırmacıları, Fed'in Haziran 2024'te, ardından eylülde ve dördüncü çeyrekten itibaren her toplantıda 25'er baz puanlık faiz indirimlerine başlayacağını, böylelikle politika faizinin 2025 sonuna kadar yüzde 2,25-2,50 aralığına düşeceğini belirtti.

Goldman Sachs ise ilk 25 baz puanlık indirimi 2024'ün son çeyreğinde, ardından 2026 ortasına kadar her çeyrekte yapılacak indirimlerle politika faizinin toplam 175 baz puan azalışla federal fon oranının yüzde 3,5-3,75 aralığına düşmesini öngördü

American Enterprise Institute (AEI) Kıdemli Uzmanı Steven Kamin de, Fed'in aralık toplantısında faiz artırımı yapıp yapmayacağı konusunda kararsız olduğunu ancak bu verinin dengeyi Fed'in gelecek ay faiz artırımı yapmaması yönünde hafifçe değiştirdiğine inandığını ifade ederek, "Enflasyonun daha da yumuşaması ve iş gücü piyasasının daha da gevşemesi gibi mevcut eğilimler devam ederse, bunun sıkılaşma döngüsünün sonuna işaret ettiğini söyleyebilirim." diye konuştu.

Ancak enflasyon canavarının yenildiğinden emin olmak için Fed'in gelecek yılın ikinci yarısında faiz oranlarını mevcut yüksek seviyelerde tutmasını beklediğini kaydeden Kamin, fiyatların yeniden hızlanacağına dair herhangi bir işaretin kolaylıkla daha fazla sıkılaşmaya yol açabileceğine dikkati çekti.

AEI Kıdemli Uzmanı Desmond Lachman ise beklenenden iyi gelen TÜFE verilerinin enflasyonun düşüş eğiliminde olduğunu ve Fed'in para politikasının işe yaradığını teyit ettiğini söyledi.

Lachman, "Bu, Fed'e aralıktaki politika toplantısında faiz oranlarını yükseltmemesi için her türlü nedeni veriyor." dedi.

ING Group Uluslararası Başekonomisti James Knigtley de enflasyon verilerinin ardından yayımladığı analizde, ABD'nin enflasyonundaki yavaşlamanın daha gidecek çok yolu olduğunu belirtti.

Knigtley, manşet enflasyonun nisan ayından itibaren yüzde 2-2,5 aralığında olacağını ve çekirdek enflasyonun da 2024 yılının ikinci çeyreğinde yüzde 2'yi test edeceğini tahmin ettiklerini kaydetti.

Knigtley, gelecek yaza kadar yüzde 2'lik enflasyonun mümkün görülmesiyle faiz indirimlerinin fiyatlamasının yoğunlaşacağını ifade etti.

MART 2022'DEN BU YANA FAİZ ARTIYOR

ABD'de yüksek enflasyon karşısında geçen yıl varlık alım operasyonunu tamamlayarak faiz artışlarına başlayan Fed, Mart 2022'den bu yana toplam 11 faiz artırımı gerçekleştirmiş ve faiz oranını toplam 525 baz puan artırmıştı.

Bankanın politika faizi söz konusu artışlarla 2001'den bu yana en yüksek seviye olan yüzde 5,25-5,50 aralığına çıkmıştı.

ABD'de enflasyon, geçen yıl haziranda yıllık bazda yüzde 9 ile 1981'den itibaren en yüksek seviyeyi görmesinin ardından son olarak eylülde yıllık bazda yüzde 3,7 olarak kaydedilmişti.