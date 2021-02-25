GameStop hisselerinin yükselişi geri döndü. ABD’nin video oyun mağazası GameStop hisseleri bugün de açılış öncesi işlemlerde yükselişini sürdürdü.

GameStop’un hisseleri Reddit forumunda çok sayıda kullanıcının örgütlenmesiyle hisselerdeki yükseliş çılgınlığı bugün de devam etti. GameStop hisseleri ABD’de açılış öncesi işlemlerde yüzde 83 yükseldi.

Bloomberg HT’de yer alan habere göre, GameStop hissesi New York’ta 167.50 dolara kadar yükselmesinin ardından 135.57 dolardan işlem gördü.

Reddit forumundaki traderların favori hisselerinden biri olan AMC Entertainment hisseleri haftanın ilk 3 gününde yüzde 59 yükselirken bugün açılış öncesi işlemlerde yüzde 17 yükseldi. Express Inc. hisseleri de yüzde 26 arttı.

GameStop hisseleri çarşamba öğleden sonra yüzde 104’lük sert yükseliş kaydetmiş, bu, 29 Ocak’tan beri görülen en büyük artış olmuştu.

Gradient Investments’ta Portföy Yöneticisi olan Keith Gangl, “Reddit grubu hala aktif görünüyor. Bir haber olduğunda yeniden baskı yapıyorlar. Ama bu ne kadar daha devam edecek belli değil.” diye konuştu.

GameStop hisselerinin yükselişi için çeşitli nedenler öne sürüldü. Bunlardan biri de Finans Direktörü Jim Bell’in istifa edeceği haberi oldu.