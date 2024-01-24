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Goldman Sachs, Fed'den “4 indirim” bekliyor

Goldman Sachs Group Küresel Ticaret Stratejisi Başkanı Joshua Schiffrin'e göre, ABD Merkez Bankası (Fed) marttan itibaren faiz oranlarını bu yıl toplam dört kez düşürecek ve enflasyon merkez bankasının yüzde 2'lik hedefine ulaşacak.

24 Ocak 2024 | 09:42
Goldman Sachs, Fed'den “4 indirim” bekliyor

 Schiffrin, piyasaların Fed'in faiz indirimlerinin zamanlaması ve hızına ilişkin bahislerle dalgalanması nedeniyle ilk yarının zor geçeceği konusunda uyardı. 

Yatırımcılara Türkiye gibi gelişmekte olan piyasalarda fırsat aramalarını tavsiye eden Schiffrin müşterilerine gönderdiği notta, "2024'ün ilk yarısı, dalgalı piyasalar ve dev trendlerin olmadığı son dört yıldan farklı bir yıl olacak. Merkez bankalarının gevşemesi hikayelere hakim olacak, ancak ne kadar fiyatlandırıldığı göz önüne alındığında bunun ticaretini yapmak zor olabilir" dedi.

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