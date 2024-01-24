Goldman Sachs, Fed'den “4 indirim” bekliyor

Schiffrin, piyasaların Fed'in faiz indirimlerinin zamanlaması ve hızına ilişkin bahislerle dalgalanması nedeniyle ilk yarının zor geçeceği konusunda uyardı.

Yatırımcılara Türkiye gibi gelişmekte olan piyasalarda fırsat aramalarını tavsiye eden Schiffrin müşterilerine gönderdiği notta, "2024'ün ilk yarısı, dalgalı piyasalar ve dev trendlerin olmadığı son dört yıldan farklı bir yıl olacak. Merkez bankalarının gevşemesi hikayelere hakim olacak, ancak ne kadar fiyatlandırıldığı göz önüne alındığında bunun ticaretini yapmak zor olabilir" dedi.