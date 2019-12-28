Haftanın kazandıranı altın oldu
Altının gram fiyatı yüzde 2,41 artarak en çok kazandıran yatırım aracı oldu.
Borsa İstanbul’da işlem gören hisse senetleri haftalık bazda ortalama yüzde 2,25, altının gram fiyatı yüzde 2,41, Dolar/TL yüzde 0,32 ve Euro/TL yüzde 0,91 yükseliş kaydetti.
GRAM ALTIN 289,50 LİRAYA YÜKSELDİ
Kapalıçarşı’da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 2,41 artışla 289,50 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 2,39 değer kazancıyla 1.928,00 lira oldu. Geçen hafta 460,00 lira olan çeyrek altının satış fiyatı bu hafta 471,00 liraya yükseldi.
DOLAR 5,9580 LİRAYI GÖRDÜ
Bu hafta dolar yüzde 0,32 değer kazanarak 5,9580 liraya, euro da yüzde 0,91 artarak 6,6460 liraya çıktı.
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