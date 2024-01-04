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HSBC’den yıl sonu dolar/TL tahmini

HSBC stratejistleri dolar kurunun yıl sonunda 33 TL'ye çıkacağı görüşünü paylaştı.

04 Ocak 2024 | 09:37
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HSBC’den yıl sonu dolar/TL tahmini

İngiltere merkezli dev banka HSBC, 'Türk Lirası için yeni dönem' başlıklı raporunda, doların Türk lirası karşısında yavaş şekilde artmasını ve 2024 yılı sonunda 33 TL olmasını beklediği açıkladı. 

HSBC, sıkı parasal şartların ekonomiyi kredi kanalları yolu ile etkilemeye başladığını belirtirken, kredi büyümesinin yavaşlamasının, iç talebin zayıflamasının ve cari açığın daha küçük hale gelmesinin Türk lirasını daha az kırılgan hale getireceğini savundu. 

HSBC, dolar/TL'nin yavaş, ılımlı şekilde artarak yıl sonuna kadar olacağını görüşünü devam ettirdi.

 

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