JP Morgan sayısal araştırma biriminin hazırladığı ankete katılanların yüzde 58’i Bitcoin’de balon olabileceği konusunda endişeli.

JP Morgan sayısal araştırma biriminin hazırladığı ankete göre, kripto paralar ve yeşil teknolojiler en fazla balon endişesi duyulan varlıklar.

Ankete katılanların yüzde 58’i kripto paralar ile ilgili endişeli olduklarını belirtirken ikinci sıradaysa yüzde 29 ile elektrikli araba ve yeşil teknolojiler geliyor. JP Morgan’ın hazırladığı ankete 1.500 farklı kurumdan 3.400 kişinin katıldığı belirtiliyor.

Bloomberg HT’de yer alan habere göre, JP Morgan stratejistleri daha önce yayımladıkları bir notta, fiyat dalgalanmaları azalmadığı takdirde en büyük kripto paranın şu anki fiyatlardan işlem görmeye devam etmesinin sürdürülebilir olmadığını belirtmişlerdi.

Stratejistler, Bitcoin’in piyasa değerinin son 5 ayda 700 milyar dolar artış gösterdiğini fakat bunun sadece 11 milyar dolarlık kısmının kurumsal yatırımcılardan geldiğini vurgulamıştı.

Sınırlı arz ve bireysel talebin fiyatları yine de yukarı itebileceğini belirten stratejistler, “Ocak ayından bu yana yaşanan yükselişler daha çok spekülatif akımlardan daha çok etkilendi.” diye eklemişti.