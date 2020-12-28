Kripto paralar altına rakip olur mu? Yatırım yapmak isteyenler nereden başlamalı? Finansal İnovasyon ve Teknoloji Derneği Yönetim Kurulu Üyesi ve Solak&Partners Yönetici Ortağı avukat Elçin Karatay, 1 Soru 1 Cevap’ta merak edilen soruları yanıtladı.

1 Soru 1 Cevap’ta Ayşegül Sakarya Pehlivan’ın sorularını yanıtlayan Finansal İnovasyon ve Teknoloji Derneği Yönetim Kurulu Üyesi ve Solak&Partners Yönetici Ortağı avukat Elçin Karatay, son dönemde adını sıkça duymaya başladığımız kripto paraları değerlendirdi.

“Kripto paralar altına rakip olacak mı?” sorusunu yönelttiğimiz Karatay’ın yorumları şöyle: