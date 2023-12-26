ARA
Bist 100
7246,41
-0,25%
Bist 100
Dolar/TL
29,3408
0,6373%
Dolar/TL
Euro/TL
32,3146
0,9098%
Euro/TL
Euro/Dolar
1,1014
0,0409%
Euro/Dolar
Altın/Gram
1946,03
1,12%
Altın/Gram
Piyasaları
İncele
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla

Küresel piyasalarda tatil havası devam ediyor

Küresel piyasalarda Noel tatili nedeniyle yön arayışı öne çıkarken, işlem hacimlerinin oldukça düşük seviyelerde kaldığı görülüyor.

26 Aralık 2023 | 09:22
0
Küresel piyasalarda tatil havası devam ediyor

Dün birçok borsada işlem gerçekleşmezken, bugün başta New York borsası olmak üzere bazı borsalarda işlemlere devam edilecek.

Analistler, Noel tatili nedeniyle hafta boyunca işlem hacminin düşük seviyelerde kalmasının beklendiğini kaydederek, sığ piyasa koşulları nedeniyle fiyatlardaki olası dalgalanmaların daha geniş aralıklarda olabileceğini bildirdi.

ABD Merkez Bankasının (Fed) gelecek yıl izleyeceği politikalara ilişkin fiyatlamaların yüzde 85 ihtimalle martta faiz indirimine gidilebileceğini işaret ettiğini kaydeden analistler, hafta boyunca açıklanacak verilerden alınacak sinyallerin söz konusu öngörüleri değiştirebileceğini bildirdi.

Analistler, enflasyon endişelerinin güç kaybetmesiyle tahvil talebinin öne çıktığını kaydederek, gerileyen tahvil faizlerinin altının alternatif maliyetini düşürdüğünü ve altın talebini desteklediğini ifade etti.

Buna göre, ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi yıl içinde yüzde 5,02 ile son 16 yılın zirvesini görmesinin ardından senenin son haftasında yüzde 3,88 ile geçen yılki kapanış seviyesine paralel seyrediyor.

Geçen haftayı 2 bin 53 dolardan tamamlayan altının ons fiyatı, şu sıralarda 2 bin 62 dolardan alıcı buluyor.

New York borsasında endeks vadeli kontratlar yeni günde sınırlı yükseliş eğiliminde hareket ediyor.

Avrupa ve Asya borsaları 

Avrupa borsalarında dün olduğu gibi bugün de işlem gerçekleşmeyecek.

Asya pay piyasalarında, haftanın ikinci işlem gününde karışık bir seyir öne çıkarken, analistler, piyasalarda likiditenin oldukça düşük seviyelerde olduğunu aktardı.

Kapanışa yakın, Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,1 ve Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,2 artarken, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,4 geriledi.

Yurt içi piyasalar 

Yurt içinde, dün satış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi günü yüzde 3,87 değer kaybıyla 7.264,87 puandan tamamladı.

Dolar/TL, dün önceki kapanışının yüzde 0,3 altında 29,1550'den günü kapatmasının ardından bugün bankalararası piyasanın açılışında 29,3070 seviyesinden işlem görüyor.

Analistler, bugün yurt içinde reel kesim güven endeksi ve imalat sanayi kapasite kullanım oranı, yurt dışında ise ABD'de Chicago ulusal aktivite endeksi, konut fiyat endeksi ile Dallas Fed imalat sanayi endeksi verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 7.100 ve 6.850 puanın destek, 7.350 ve 7.500 seviyelerinin direnç konumunda olduğunu kaydetti.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

10.00 Türkiye, aralık ayı reel kesim güven endeksi ve imalat sanayi kapasite kullanım oranı

16.30 ABD, kasım ayı Chicago ulusal aktivite endeksi

17.00 ABD, ekim ayı konut fiyat endeksi

18.30 ABD, aralık ayı Dallas Fed imalat sanayi endeksi

 

0
  • ALTIN GRAM - TL 1946,03 1,12%
  • ALTIN ONS 2062,95 0,48%
  • BIST 100 7246,41 -0,25%
  • DOLAR/TURK LIRASI 29,3408 0,6373%
  • EURO/TURK LIRASI 32,3146 0,9098%
  • EURO/USD 1,1014 0,0409%
  • INGILIZ STERLINI 1,26918 -0,01733%
  • JAPON YENI 142,415 -0,013%
  • KANADA DOLARI 1,32491 -0,03358%
  • RUS RUBLESI 91,6375 -0,3859%
Günün En Çok Okunanları
Rusya'nın ilk elektrikli 'Tesla katili'
En ucuzu 710 bin TL! İşte 1 milyon TL altında alınabilecek 0 km 61 otomobil ve güncel fiyatları
En ucuzu 710 bin TL! İşte 1 milyon TL altında alınabilecek 0 km 61 otomobil ve güncel fiyatları
Yurt dışındaki emeklilerin Türkiye'ye getirdikleri yabancı plakalı taşıtlar için yeni karar
Yurt dışındaki emeklilerin Türkiye'ye getirdikleri yabancı plakalı taşıtlar için yeni karar
Altın fiyatları bugün ne kadar?
Altın fiyatları bugün ne kadar?
Dolar- euroda günün ilk rakamları
Dolar- euroda günün ilk rakamları
Candy Crush'ı tahtından etti: Dünyadaki en yüksek gelire sahip oyun Türkiye'den!
Candy Crush'ı tahtından etti: Dünyadaki en yüksek gelire sahip oyun Türkiye'den!
Erdemoğlu Holding'ten Sasa'da yeni hisse alımı
Erdemoğlu Holding'ten Sasa'da yeni hisse alımı
Altın fiyatları bugün ne kadar?
GERİ
İLERİ
Rusya'nın ilk elektrikli 'Tesla katili'
En ucuzu 710 bin TL! İşte 1 milyon TL altında alınabilecek 0 km 61 otomobil ve güncel fiyatları
Yurt dışındaki emeklilerin Türkiye'ye getirdikleri yabancı plakalı taşıtlar için yeni karar
Altın fiyatları bugün ne kadar?
Dolar- euroda günün ilk rakamları
En ucuzu 710 bin TL! İşte 1 milyon TL altında alınabilecek 0 km 61 otomobil ve güncel fiyatları
Yurt dışındaki emeklilerin Türkiye'ye getirdikleri yabancı plakalı taşıtlar için yeni karar
Altın fiyatları bugün ne kadar?
Dolar- euroda günün ilk rakamları
Candy Crush'ı tahtından etti: Dünyadaki en yüksek gelire sahip oyun Türkiye'den!
Yurt dışındaki emeklilerin Türkiye'ye getirdikleri yabancı plakalı taşıtlar için yeni karar
Altın fiyatları bugün ne kadar?
Dolar- euroda günün ilk rakamları
Candy Crush'ı tahtından etti: Dünyadaki en yüksek gelire sahip oyun Türkiye'den!
Erdemoğlu Holding'ten Sasa'da yeni hisse alımı
GERİ
İLERİ
YENİ SAYI
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun
Ekonomist Yeni Sayı
ABONE OL