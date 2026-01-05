Küresel piyasalarda temkinli iyimserlik: Risk iştahı korunuyor

Piyasalarda yeni haftada jeopolitik gelişmeler öne çıkıyor. ABD'nin hafta sonu Venezuela'ya saldırması ve devlet başkanını tutuklaması jeopolitik gerilimin artmasına neden oldu.

Venezuela yönetimi ABD'yi ülkenin çeşitli bölgelerinde sivil ve askeri tesislere saldırı düzenlemekle suçladı. ABD Başkanı Donald Trump, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'ya karşı büyük çaplı bir saldırı düzenlediklerini ve Maduro ile eşinin ülke dışına çıkarıldığını duyurdu.

Trump: "Ulusal güvenliğimiz açısından Grönland'a ihtiyacımız var"

ABD Adalet Bakanı Pam Bondi de Maduro ve eşi Cilia Flores hakkında ABD'de suç duyurusunda bulunulduğunu, Maduro'ya "uyuşturucu terörizmi, kokain kaçakçılığı, ABD'ye karşı makineli tüfek ve yıkıcı cihazlara sahip olma" suçlamalarının yöneltildiğini açıkladı.

Venezuela yönetimi, ABD'nin kınanması için uluslararası topluma çağrıda bulunurken, Maduro ve eşi ABD tarafından yargılanmak üzere New York'un Brooklyn kentindeki Metropolitan Gözaltı Merkezi'ne sevkedildi.

Öte yandan ABD Başkanı Donald Trump, stratejik konuma sahip ada ülkesi Grönland'da Rus ve Çin varlığının arttığını savunarak, "Ulusal güvenliğimiz açısından Grönland'a ihtiyacımız var." dedi.

ABD'nin Venezuela topraklarına saldırmasına karşın yapay zeka ve teknoloji hisselerindeki geçen yılki yükselişlerin bu yıl da devam edeceğine yönelik iyimserlik küresel piyasalarda risk iştahını destekliyor.

Venezuela'da ani olarak gelişen olaylara karşın bu olayların küresel ekonomi üzerinde kayda değer bir etkisi olmayacağına yönelik tahminlerle küresel piyasalarda risk iştahı yüksek seyrederken, bu durum piyasaların jeopolitik şoklara karşı dayanıklı olma eğilimi olduğunu da ortaya koyuyor.

Yatırımcılar, Venezuela kaynaklı risklerden ziyade, Fed'in faiz politikası ve likidite koşullarına yeniden odaklanmaya başladı.

Makroekonomik veri tarafında ABD'de imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI), 2025 Aralık'ta 51,8 ile 5 ayın en düşük seviyesinde gerçekleşti. Aralıkta 5 ayın en düşük seviyesine inmesine rağmen imalat sektöründe genişlemeye işaret eden endekse dair öncü veri de 51,8 olarak açıklanmıştı.

Bu gelişmelerle, ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi yüzde 4,19, dolar endeksi yüzde 0,3 artışla 98,7 seviyesinde seyrediyor.

Jeopolitik gerilimlerin artmasıyla altının ons fiyatı yüzde 1,7 artışla 4 bin 405 dolardan, gümüşün ons fiyatı da yüzde 4 yükselişle 75,2 dolardan işlem görüyor. ABD'nin saldırısının Venezuela'nın petrol altyapısını kayda değer bir şekilde etkilemediğine dair haber akışıyla Brent petrolün varil fiyatı yüzde 0,6 azalışla 60,4 dolar seviyesinde seyrediyor.

Bitcoin yüzde 1,3 artışla 92 bin 557 dolardan işlem görüyor.

Analistler, bu hafta ABD'de açıklanacak tarım dışı istihdam verisinin ülkedeki iş gücü piyasasının durumu konusunda daha net bir bilgi ortaya koyacağını belirterek, Fed'in bundan sonraki politikası konusunda ipucu vermesi beklenen tarım dışı istihdam verisinin piyasaların yönü üzerinde de belirleyici olabileceğini söyledi.

New York borsasında temkinli iyimserlik

New York borsasında cuma günü temkinli bir iyimserlik söz konusu oldu.

ABD Başkanı Donald Trump, 31 Aralık 2025 gecesi aldığı kararla döşemeli mobilya, mutfak dolapları ve banyo dolapları için 1 Ocak'ta yürürlüğe girmesi planlanan ek tarife artışlarını bir yıl erteledi. Böylece söz konusu ürünlere halihazırda uygulanan yüzde 25'lik gümrük vergisi yürürlükte kalmaya devam edecek.

Bu gelişmenin ardından ABD'de çevrim içi mobilya ve ev eşyası satışı yapan Wayfair'in hisseleri yüzde 6,1, mobilya perakendecisi RH'nin hisseleri de yüzde 7,9 yükseldi.

Ayrıca çip üreticilerinin hisselerindeki yükseliş de öne çıkarken Nvidia'nın hisseleri yüzde 1,3 ve Micron Technology'nin hisseleri yüzde 10,5 değer kazandı.

ABD'li elektrikli otomobil üreticisi Tesla'nın hisseleri ise şirketin otomobil teslimatlarının geçen yılın dördüncü çeyreğinde yıllık bazda yaklaşık yüzde 16 düşmesinin ardından yüzde 2,6 geriledi.

Bu gelişmelerle, Dow Jones endeksi yüzde 0,66, S&P 500 endeksi yüzde 0,19 değer kazanırken, Nasdaq endeksi yüzde 0,03 değer kaybetti. ABD'de endeks vadeli kontratlar güne yükselişle başladı.

Avrupa borsaları pozitif bir seyir izledi

Avrupa borsaları, cuma günü bankacılık ve madencilik şirketlerinin hisselerindeki yükselişlerin etkisiyle pozitif seyretti. Analistler, emtia fiyatlarındaki yükselişlerin özellikle madencilik hisselerini olumlu etkilediğini söyledi.

Makroekonomik veri tarafında Avro Bölgesi'nde imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI), aralıkta 48,8 puanla son 9 ayın en düşük seviyesine indi.

Öte yandan Avrupa Merkez Bankası (ECB), Kasım 2025'e ilişkin şirket ve tüketici kredilerinin aylık artış oranlarını yayımladı. Buna göre kasımda finans dışı krediler, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 3,1 büyüyerek Haziran 2023'ten beri en güçlü artışı kaydetti. Bu krediler, ekimde yüzde 2,9 artmıştı.

Bu gelişmelerle, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,2, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,2, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,56 ve İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,96 yükseldi.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi cuma günü ilk defa 10.000 puanın üzerini test etti. Avrupa'da endeks vadeli kontratlar güne yükselişle başladı.

Asya borsaları Hong Kong hariç pozitif seyrediyor

Asya borsaları, haftanın ilk işlem gününde teknoloji ve yarı iletken şirketlerinin hisselerindeki yükselişlerin etkisiyle alış ağırlıklı bir seyir izliyor. Bu yıl çiplere talebin artacağına yönelik beklentilerle çip şirketlerinin hisselerinde yükselişler görülüyor.

Elektronik şirketi Samsung Electronics'in hisseleri yüzde 6'nın üzerinde, yarı iletken şirketi SK Hynix'in hisseleri yüzde 2'nin üzerinde yükseldi.

Öte yandan Çin'de aralık ayına ilişkin hizmet sektörü PMI 52,1'den 52,0'a geriledi. Analistler, açıklanan verinin ülkede tüketici talebinin zayıf olduğunu ortaya koyduğunu söyledi.

Söz konusu gelişmelerle kapanışa yakın Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 2,7, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 3, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 1,1 değer kazanırken, Hong Kong'da Hang Seng endeksi ise yüzde 0,1 değer kaybetti.

Borsa İstanbul'dan haftalık kapanış rekoru

Cuma günü alış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 2,10 artışla 11.498,38 puandan tamamlayarak tüm zamanların en yüksek haftalık kapanışını gerçekleştirdi.

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) BIST 30 endeksine dayalı şubat vadeli kontrat ise cuma akşam seansında normal seans kapanışına göre yüzde 0,2 artarak 13.127,00 puandan tamamladı.

Dolar/TL, cuma gününü yüzde 0,2 artışla 43,0242'den tamamlarken, bugün bankalararası piyasanın açılışında önceki kapanışın hemen üstünde 43,0400'dan işlem görüyor.

Analistler, bugün yurt içinde enflasyon, yurt dışında ise ABD'de ISM Satın Alma Yöneticileri Endeksinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 11.600 ve 11.700 puanın direnç, 11.400 ve 11.300 puanın ise destek konumunda olduğunu ifade etti.

AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, aralıkta Tüketici Fiyat Endeksi'nin aylık bazda yüzde 0,96 artacağını tahmin etti.

Ekonomistlerin aralık ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına göre (yüzde 0,96) bir önceki ay yüzde 31,07 olan yıllık enflasyonun aralıkta yüzde 31'e ineceği öngörülüyor.

Öte yandan, ekonomistlerin 2026 sonu enflasyon beklentilerinin ortalaması aralık ayı itibarıyla yüzde 23,33 oldu.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

10.00 Türkiye, aralık ayı Tüketici Fiyat Endeksi

10.00 Türkiye, aralık ayı Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi

18.00 ABD, aralık ayı ISM imalat sanayi PMI