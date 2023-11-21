Bir süredir etkili olan enflasyon ve resesyon ikilemi yavaş yavaş varlık fiyatları üzerindeki etkisini kaybederken, piyasalardaki fiyatlamaların olumlu şekilde etkilendiği görülüyor.

Dün ABD'de gerçekleştirilen 20 yıllık tahvil ihracında talebin beklenenden fazla olması tahvil piyasalarında satış baskısını artırırken, analistler, bu durumun yatırımcıların enflasyon endişelerinin azaldığına işaret edebileceğini ifade etti.

Söz konusu ihracın ardından ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi yüzde 4,39'la yaklaşık son bir ayın en düşük seviyesine yakın seyrederken, terse dönen getiri eğrisinde getirilerin yavaş yavaş da olsa normalleşme eğilimini sürdürdüğü görülüyor.

Analistler, tahvil piyasalarındaki gelişmelerin risk iştahının güçlenmesinde etkili olduğunu kaydederek, bugün açıklanacak Fed tutanakları ve Çip üreticisi Nvidia’nın bilançosunun piyasalarda oynaklığı artırabileceğini dile getirdi.

Dün Fed yetkilileri de sözle yönlendirmelerine devam ederken, Richmond Fed Başkanı Thomas Barkin, verilerin fiyat artışlarının hızı yavaşlarken ekonominin büyüdüğüne işaret ettiğini ancak bu ilerlemenin Fed'in enflasyona karşı zafer ilan etmesi için yeterli olmadığını bildirdi. Odak noktanın enflasyonu hedef seviyeye düşürmek olduğunu yineleyen Barkin, enflasyonun "inatçı" olduğunu gördüğünü aktardı.

Öte yandan, teknoloji dünyasında yapay zeka uygulaması ChatGPT'yi geliştiren OpenAI'nın kurucu ortağı Sam Altman'ın geçen hafta üst yöneticilik görevinden alınması sonrası yaşananlar takip edilirken, Microsoft Üst Yöneticisi (CEO) Satya Nadella, Altman'ın yapay zeka araştırmalarının başı olarak Microsoft'a katıldığını duyurdu. Gelişmelerin ardından Microsoft'un hisseleri yüzde 2'nin üzerinde değer kazandı.

Söz konusu gelişmelerle dolar endeksi gerilemeyi sürdürürken, yeni günde yüzde 0,2 azalışla 103,2 seviyesinde bulunuyor.

Altının ons fiyatı ise yüzde 0,8 artışla 1.992 dolardan alıcı bulurken, Brent petrolün varil fiyatı şu sıralarda yüzde 0,1 düşüşle 82 dolardan işlem görüyor.

New York borsasında dün Nasdaq endeksi 31 Temmuz'dan bu yana en yüksek kapanışını gerçekleştirirken yüzde 1,13, S&P 500 endeksi yüzde 0,74 ve Dow Jones endeksi yüzde 0,58 artış kaydetti. ABD'de endeks vadeli kontratlar, yeni güne de yükselişle başladı.

Avrupa ve Asya borsaları

Avrupa borsalarında dün karışık bir seyir öne çıkarken, Avrupa'nın en büyük ticari ortaklarından Çin'deki gelişmeler varlık fiyatlarını olumsuz etkilemeyi sürdürüyor.

Öte yandan Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) uzun bir süre politika faizlerini bu seviyelerde tutacağına yönelik beklentilerin güçlenmesi bölgede yavaşlayan ekonomik aktiviteye yönelik endişeleri beslemeye devam ediyor.

Dün, açıklamalarda bulunan ECB üyesi Francois Villeroy de Galhau, bankanın politika faizlerinin birkaç çeyrek bu seviyelerde tutabileceğini ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını döneminde alınan varlıkların beklenenden daha önce elinden çıkarmaya başlayabileceğini bildirdi.

Dün, Almanya'da DAX 40 endeksi ve İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,11 gerilerken, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,18 ve İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,15 artış kaydetti. Avrupa'da endeks vadeli kontratlar, yeni güne de karışık bir seyirle başladı.

Asya piyasaları Japonya hariç alış ağırlıklı bir seyir izlerken, Çin'de gayrimenkul sektörüne ilişkin açıklanan "beyaz liste" hisse bazlı oynaklıkların artmasına neden oldu.

Analistler, Çin hükümetinin konunun çözümüne yönelik adımlar atmasının piyasalarda olumlu karşılandığını kaydetti.

Öte yandan, Çin Merkez Bankası (PBoC) pariteyi yuanı destekleyici şekilde açıklamaya devam ederken, dolar/yuan paritesi 7,0837 ile 2 Haziran'dan bu yana en düşük seviyeyi test etti.

Kapanışa yakın, Japonya'da Nikkei 225 endeksi yatay seyrederken, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,4, Hong Kong'da Hang Seng endeksi ve Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,7 değer kazandı.

Yurt içi piyasalar

Yurt içinde, dün alış ağırlık bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yüzde 1,18 değer kazancıyla günü 7.946,37 puandan tamamladı.

Dolar/TL, dün yüzde 0,2 artışla günü 28,7483'ten kapatmasının ardından bugün bankalararası piyasanın açılışında 28,7600 seviyesinden işlem görüyor.

Analistler, bugün ABD'de Chicago Fed ulusal aktivite endeksi, ikinci el konut satışları ve Fed tutanaklarının yanı sıra İsrail-Filistin çatışmasına ilişkin haber akışının da yatırımcıların odağında bulunmaya devam ettiğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 8.000 ve 8.200 seviyelerinin direnç, 7.910 ve 7.790 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

10.00 İngiltere, 2. çeyrek işgücü verimliliği

16.30 ABD, ekim ayı Chicago Fed ulusal aktivite endeksi

18.00 ABD, ekim ayı ikinci el konut satışları

22.00 ABD, Fed toplantı tutanakları