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Merkez Bankası anketinde yıl sonu enflasyon ve dolar/TL beklentisi düştü

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Piyasa Katılımcıları Anketi'ne göre, yıl sonu Tüketici Fiyat Endeksi'ndeki (TÜFE) artış beklentisi yüzde yüzde 68,01'den 67,23'a geriledi. Dolar/TL beklentisi ise 30,00 oldu.

17 Kasım 2023 | 10:47
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Merkez Bankası anketinde yıl sonu enflasyon ve dolar/TL beklentisi düştü

Merkez Bankası, reel ve finansal sektör temsilcileri ile profesyonellerden oluşan 69 katılımcıyla gerçekleştirdiği kasım ayına ilişkin Piyasa Katılımcıları Anketi'ni yayımladı.

Geçen ay yüzde 3,92 olan kasım ayı TÜFE artışı beklentisi, bu anket döneminde yüzde 4,07'ye çıktı. Cari yıl sonu TÜFE'deki artış beklentisi de yüzde 67,23 oldu.

TÜFE'de artış beklentileri 12 ay sonrası için yüzde 45,28'ten 43,94'e, 24 ay sonrası için yüzde 25,82'den 25,09'a geriledi.

Dolar/TL beklentisi geriledi 

Katılımcıların cari yıl sonu Dolar/TL döviz kuru beklentisi bir önceki anket döneminde 30,05 TL iken, bu anket döneminde 30,00 TL oldu. 12 ay sonrası dolar/TL beklentisi 38,64'ten 39,6182'ye yükseldi.

Bir önceki anket döneminde 45,9 milyar dolar olan yıl sonu cari işlemler açığı beklentisi, bu dönemde 45,7 milyar dolara geriledi.

Gelecek yıl için cari işlemler açığı beklentisi ise 34,7 milyar dolar oldu.

Politika faizi cari ay sonu beklentisi yüzde 37,80

Cari yıl için Gayrisafi Yurt içi Hasıla (GSYH) artış beklentisi yüzde 4,1'de sabit kalırken, gelecek yıl büyüme beklentisi yüzde 3,4'ten yüzde 3,3'e geriledi.

TCMB'nin politika faizine ilişkin cari ay sonuna yönelik beklentiler yüzde 37,80 olurken, 3 ay sonrasına yönelik beklentiler yüzde 40 olarak belirlendi.

12 ay sonrası için politika faizi beklentisi ise yüzde 37,01 düzeyinde oluştu.

 

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