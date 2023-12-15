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  • Merkez Bankası'nın yılın son faiz kararı olur? 14 ekonomistin katıldığı anket sonuçları

Merkez Bankası'nın yılın son faiz kararı olur? 14 ekonomistin katıldığı anket sonuçları

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, piyasaların merakla beklediği yılın son faiz kararını 21 Aralık Perşembe günü saat 14:00'da açıklayacak. Peki faiz beklentileri ne? AA Finans'ın beklenti anketine katılan ekonomistlerin tahminleri şöyle...

15 Aralık 2023 | 14:35
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Merkez Bankası'nın yılın son faiz kararı olur? 14 ekonomistin katıldığı anket sonuçları

AA Finans'ın, 21 Aralık Perşembe günü gerçekleştirilecek TCMB'nin PPK toplantısına yönelik beklenti anketi, 14 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.

Ekonomistlerin politika faizindeki değişikliğe ilişkin beklentilerinin medyanı 250 baz puan artırım yönünde gerçekleşti.

Anket sonuçlarına göre, 250 ila 500 baz puanlık bir artırım öngören ekonomistlerin politika faizi beklentileri yüzde 42,50 ile yüzde 45,00 arasında yer aldı.

Geçen ay gerçekleştirilen PPK toplantısında politika faizi 500 baz puan artırılarak yüzde 35'ten yüzde 40'a çıkarılmıştı.

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