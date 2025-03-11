ARA
DOLAR
36,58
0,12%
DOLAR
EURO
39,99
0,96%
EURO
GRAM ALTIN
3434,19
1,18%
GRAM ALTIN
BIST 100
10438,33
0,15%
BIST 100
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla

New York borsası güne nasıl başladı?

Dün Trump'ın tarife politikaları ve resesyon korkusuyla New York borsasında Dow Jones endeksi, gün içinde 1100 puanın üzerinde kayıpla 41.612,92 seviyesine kadar inmişti. ABD ekonomisinde resesyona ilişkin endişeler devam ederken New York borsası bugüne de düşüşle başladı.

11 Mart 2025 | 18:48
New York borsası güne nasıl başladı?

Açılışta Dow Jones endeksi, yüzde 0,15 azalarak 41.850,89 puana geriledi.

S&P 500 endeksi yüzde 0,13 azalışla 5.607,25 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 0,07 azalarak 17.455,29 puana indi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın politikalarının ekonomik gidişata yönelik belirsizlikleri artırmasıyla dün sert kayıpların yaşandığı pay piyasalarında yeni günün açılışında da negatif bir seyir izlendi.

Trump'ın hafta sonu verdiği bir röportajda, tarifelerin ülke ekonomisinin resesyona girmesine ya da enflasyonun artmasına yol açabileceği olasılığını göz ardı etmemesi endişeleri artırmıştı.

Analistler, ABD'de kamu istihdamı ve finansmanında yapılan kesintiler ile gelecek günlerde gündeme gelecek federal hükümetin finansman yetersizliğiyle kapanmasını önlemeye yönelik bütçeye ilişkin gelişmelerin de ekonomi üzerinde baskı oluşturduğunu belirtti.

Trump'ın politikalarının işletmeler için maliyetleri artırabileceğinden, enflasyonun yükselmesine yol açabileceğinden ve ekonomik büyümeyi olumsuz etkileyebileceğinden korkulduğuna işaret eden analistler, ABD Başkanı Trump'ın bugün ABD'nin büyük şirketlerinin yöneticileriyle bir araya geleceğini aktardı.

Bugün açıklanacak JOLTS açık iş sayısının da yatırımcıların odağında olduğunu belirten analistler, verinin, ABD'de iş gücü piyasasına ilişkin daha çok bilgi vereceğini ve piyasaların yönü üzerinde etkili olabileceğini kaydetti.

Ayrıca analistler, ABD'de federal hükümetin kısmi olarak kapanmasını önlemeye yönelik bütçe tasarısına ilişkin ABD Kongresi'nden gelecek haber akışının da yakından takip edileceğini belirtti.

Kurumsal tarafta da ABD'li hava yolu şirketi Delta Air Lines ile perakende şirketi Kohl's'un hayal kırıklığına yol açan tahminleri de ekonominin yavaşladığına dair endişeleri destekledi.

Delta Air Lines'ın yurt içinde zayıflayan talep nedeniyle birinci çeyreğe ilişkin kar ve gelir artışı tahminlerinde düşüşe gitmesi sonrası hisseleri yüzde 3'ün üzerinde değer kaybetti.

Delta Üst Yöneticisi (CEO) Ed Bastian dün verdiği bir röportajda, tüketici güvenindeki düşüşe işaret ederek piyasanın içinde bulunduğu zorluğun nedeninin bu olduğunu aktarmıştı. Bastian, "Bunun sonucunda şirketlerin kurumsal harcamalarını kısmaya başladığını gördük, harcamalar duraklamaya başladı. Tüketici harcamaları duraklamaya başladı." değerlendirmesinde bulunmuştu.

ABD'li perakende zinciri Kohl's'un hisseleri de şirketin finansal sonuçlarının dördüncü çeyrekte beklentilerin üzerinde gelmesine karşın bu yıl gelirinde beklediği düşüşün beklentileri aşmasıyla yüzde 15'in üzerinde düştü. AA

İlgili Haberler
Küresel piyasalarda Trump fırtınası
Küresel piyasalarda Trump fırtınası
ABD'de resesyon korkusu: Piyasalardan 2 trilyon dolar buharlaştı
ABD'de resesyon korkusu: Piyasalardan 2 trilyon dolar buharlaştı
0
  • ALTIN GRAM - TL 3434,19 1,18%
  • ALTIN ONS 2919,67 1,05%
  • BIST 100 10438,33 0,15%
  • DOLAR/JAPON YENI 147,819 0,371%
  • DOLAR/KANADA DOLARI 1,44022 -0,25832%
  • DOLAR/RUS RUBLESI 85,625 -2,9907%
  • DOLAR/TURK LIRASI 36,5842 0,1155%
  • EURO/DOLAR 1,0931 0,8944%
  • EURO/TURK LIRASI 39,9906 0,9628%
  • STERLIN/DOLAR 1,2961 0,64256%
Borsa Haberleri
Yarın bir hissede bedelsiz sermaye artırımı var: Yüzde 1527
ASELSAN’dan 107,4 milyon dolarlık sözleşme
Yarın bir hissede bedelsiz sermaye artırımı var: Yüzde 400
2022-2024: Son 5 yılda düzenli temettü veren 32 şirket
Temettü verimliliği yüksek 32 şirket
'Yatırım yap' diyen bir bilançomuz var
Zincir marketlerden soruşturma açıklaması var
Bu hafta genel kurulu olan 6 borsa şirketi
AB'nin silahlanma kararı bu hisselere yaradı
Yeni halka arz hazırlığı: Bu kez robot grubu
7 Mart borsada gün sonu rakamları: Yeni haftada hangi veriler var?
BIST 100’de en çok kazandıran 3 hisse… Altın, döviz, yatırım fonları ve haftanın ‘en’leri
SPK'nın son bülteni: 4 şirkete bedelsiz onayı var
Borsada dün temettü açıklayan 5 şirket
Tüpraş, Petkim, Çimsa, Mavi, Enerjisa... BIST 100 hisselerinin teknik analizi
GERİ
İLERİ
Yarın bir hissede bedelsiz sermaye artırımı var: Yüzde 1527
ASELSAN’dan 107,4 milyon dolarlık sözleşme
Yarın bir hissede bedelsiz sermaye artırımı var: Yüzde 400
2022-2024: Son 5 yılda düzenli temettü veren 32 şirket
Temettü verimliliği yüksek 32 şirket
'Yatırım yap' diyen bir bilançomuz var
Zincir marketlerden soruşturma açıklaması var
Bu hafta genel kurulu olan 6 borsa şirketi
AB'nin silahlanma kararı bu hisselere yaradı
Yeni halka arz hazırlığı: Bu kez robot grubu
7 Mart borsada gün sonu rakamları: Yeni haftada hangi veriler var?
BIST 100’de en çok kazandıran 3 hisse… Altın, döviz, yatırım fonları ve haftanın ‘en’leri
SPK'nın son bülteni: 4 şirkete bedelsiz onayı var
Borsada dün temettü açıklayan 5 şirket
Tüpraş, Petkim, Çimsa, Mavi, Enerjisa... BIST 100 hisselerinin teknik analizi
GERİ
İLERİ
EKONOMİST YENİ SAYI
Ekonomist Yeni Sayı
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun.
ABONE OL