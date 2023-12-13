Piyasalarda dikkatler Fed'in bu yılki son toplantısında

Ülkede geçen hafta açıklanan JOLTS açık iş sayısı ve ADP özel sektör istihdamı verileri iş gücü piyasasındaki soğumaya işaret ederken tarım dışı istihdam verilerinin beklenenden güçlü gelmesi iş gücü piyasasının dirençli kalmaya devam ettiğini gösterdi.

ABD'de tarım dışı istihdam, kasımda 199 bin kişi artarak beklentilerin üzerinde gerçekleşirken, işsizlik oranı yüzde 3,9'dan yüzde 3,7'ye düştü.

Güçlü istihdam verileri Fed'in gelecek yılın ilk yarısında faiz indirimine gideceğine yönelik beklentileri zayıflatırken, enflasyon verileri de Fed'in kısa vadede faiz oranlarını yüksek tutma niyetini destekler nitelikte geldi.

Enflasyon verileri hala Fed'in yüzde 2 hedefinin üzerinde

ABD'de dün açıklanan TÜFE verileri, enflasyonun yavaşlamaya devam ettiğini ancak piyasanın öngördüğü gibi Fed'in 2024 başlarında faiz indirimine gitmesi için yeterli olmayabileceğini gösterdi.

Buna göre, ABD'de TÜFE kasımda aylık bazda değişim göstermeyeceği yönündeki piyasa beklentilerinin aksine yüzde 0,1 artarken, yıllık bazda yüzde 3,1 artışla beklentilere paralel gerçekleşti. Söz konusu dönemde yavaşlamaya devam eden yıllık enflasyon 5 ayın en düşük seviyesini kaydetti.

Değişken enerji ve gıda fiyatlarını içermeyen çekirdek TÜFE de kasımda aylık yüzde 0,3 ve yıllık yüzde 4 arttı. Çekirdek enflasyon yıllık bazda 2 yılın en düşük seviyesinde kalmaya devam etti. Piyasa beklentileri doğrultusunda gerçekleşen çekirdek enflasyon, ekimde aylık yüzde 0,2 ve yıllık yüzde 4 olmuştu.

Söz konusu dönemde barınma fiyatlarında devam eden artış, benzin fiyatlarındaki düşüşle dengelendi.

Analistler, barınma maliyetlerinin gelecek aylarda enflasyonun yavaşlamasına yardımcı olabilecek faktörlerden biri olduğunu belirtti.

Son veriler faiz oranlarının sabit tutulacağına ilişkin beklentileri değiştirmedi

Enflasyon verileri Fed'in yüzde 2 hedefinin üzerinde kalmaya devam ederken, son veriler bankanın bu toplantısında faiz oranlarını sabit tutacağına ilişkin beklentileri değiştirmedi.

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda, Fed'in bu yılın son Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısında politika faizini değiştirmeyerek 22 yılın en yüksek seviyesi olan yüzde 5,25-5,50 aralığında sabit tutacağına kesin gözüyle bakılıyor.

Enflasyon verilerinin ardından piyasalarda, faiz indirim beklentilerine yönelik fiyatlamaların ise mart ayından mayıs ayına kaydığı dikkati çekiyor.

Analistler, Fed Başkanı Jerome Powell'ın açıklamalarında para politikasının seyrine ilişkin daha fazla ipucunun aranacağını belirtti.

Enflasyonun son dönemdeki zirvesinin çok altında olduğuna dikkati çeken analistler, Fed yetkililerinin faiz artırımlarının bittiğini söylemediğini ancak enflasyonu yenmek için daha fazla faiz artırımı yapmalarına gerek kalmayacağına giderek daha fazla emin olduğunu kaydetti.

"Fed'in bugün anlamlı güvercin sinyaller vereceğini düşünmüyorum"

ING'nin Amerika Bölgesel Araştırma Başkanı Padhraic Garvey, AA muhabirine, son enflasyon verilerinin genel olarak beklentilerle uyumlu olduğunu söyledi.

Verinin detaylarının enerji fiyatlarındaki aylık bazdaki yüzde 2,3'lük düşüşün büyük bir aşağı yönlü etki yarattığını gösterdiğini aktaran Garvey, ikinci el araç fiyatlarındaki sürpriz artışla tıbbi ürünler ve hizmet fiyatları, barınma maliyetleri ve uçak bileti fiyatlarındaki artışa dikkati çekti.

Garvey, Fed'in sıkı bir iş gücü piyasasının ücretleri güçlü tutabileceği ve bunun da ekonominin emek yoğun kısmında devam eden fiyat artışlarına yol açabileceği konusunda gergin olmaya devam ettiğine işaret ederek, "Fed'in bugün anlamlı güvercin sinyaller vereceğini düşünmüyorum ve piyasanın faiz indirimlerini fiyatlandırmada çok agresif olduğu yönündeki görüşlerini korumalarını bekliyoruz. Piyasaların 110 baz puan civarında fiyatlandırdığı beklentilere karşılık, 2024'te sadece 50 baz puanlık gevşeme öngörmelerini bekliyoruz." dedi.

Yıllık enflasyonun haziran ayından bu yana yüzde 3'ün biraz üzerinde seyrettiğini belirten Garvey, ancak benzin fiyatlarının bu kadar çok düşmesi ve kiraların gelecek yılın başlarında konut TÜFE ölçümlerinde keskin bir yavaşlamaya işaret etmesi nedeniyle yüzde 3'ün altına düşeceği ve 2024'ün başlarından itibaren orada kalacağına dair inançlarını koruduklarını ifade etti.

Garvey, dün açıklanan TÜFE verilerinin olması gerektiği kadar iyi olmasa da enflasyon oranlarının uzun süreli olarak düşeceği konusunda iyimser olmak için hala nedenler olduğunu aktardı.