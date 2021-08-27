ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell, Jackson Hole Ekonomi Politikası Sempozyumu’nda yaptığı konuşmada, “Ekonomi beklendiği gibi gelişirse, bu yıl varlık alımlarının hızını düşürmeye başlamak için uygun olabilir” dedi.

Powell, “Varlık alımlarını azaltmanın zamanlaması ve hızı, faiz oranlarındaki artışın zamanlamasına ilişkin doğrudan bir sinyal amacı taşımayacaktır” diye konuştu.

Powell’ın konuşmasında öne çıkan mesajlar şöyle:

Enflasyonun geniş bir tabana yayılması bizi endişelendirir.

Maaşlardaki artışın enflasyona sebep olacağına ilişkin ortada delil yok.

Varlık alımının azaltımı ve hızı, faiz artırımının zamanlaması konusunda doğrudan bir işaret içermeyecek.

Ekonomideki iyileşme, beklentileri geride bıraktı.

Tahvil alımlarını azaltmaya bu yıl başlamak mantıklı olabilir.

Temmuz toplantısında bu yıl içinde varlık alımlarının azaltılmasına başlanmasının iyi olabileceğini düşündüğümü ifade ettim.

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