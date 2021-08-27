Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, yüzde 0,67 değer kazanarak günü (27 Ağustos 2021) 1.458,23 puandan tamamladı. Altının kilogram fiyatı, önceki kapanışa göre yüzde 0,90 artarak 484 bin 400 liraya çıktı.

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 9,71 puan artarken, toplam işlem hacmi 12,1 milyar lira seviyesinde gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 0,85 ve holding endeksi yüzde 1,02 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 2,33 ile inşaat, en çok kaybettiren ise yüzde 1,15 ile ticaret oldu.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 0,88, sanayi endeksi yüzde 1,02, teknoloji endeksi yüzde 0,29 değer kazandı, hizmetler endeksi yüzde 0,21 değer kaybetti.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 7,98 puan ve yüzde 0,51 artarak 1.574,01 puandan kapandı. BIST 100 endeksine dahil hisselerin 70’i prim yaptı, 23’ü geriledi.

Garanti Bankası, Türk Hava Yolları, Kardemir (D), Petkim ve Ereğli Demir Çelik en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

ANALİST YORUMU NE?

Analistler, ABD Merkez Bankası (Fed) yetkilerin varlık alımlarının azaltımı konusunda şahin açıklamaları sonrası, Fed Başkanı Jerome Powell’ın Jackson Hole Ekonomi Politikaları Sempozyumu’nda yaptığı konuşmanın nispeten daha yumuşak olmasının küresel pay piyasalarında risk algısını azalttığını ifade etti.

YENİ HAFTADA HANGİ VERİLER VAR?

Haftaya, yurt içinde 2. çeyrek Gayri Safi Yurt içi Hasıla (GSYH) ile Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), yurt dışında ise başta ABD’de iş gücü piyasası istatistikleri ve küresel bazda imalat sanayi ve hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verileri olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini bildiren analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.440 puanın destek, 1.470 puanın ise direnç olarak öne çıktığını kaydetti.

AA Finans’ın beklenti anketlerine katılan ekonomistler, 2. çeyrekte GSYH’nin yüzde 21,8 büyümesini beklerken, ağustos ayında TÜFE’nin yüzde 0,72 artacağını öngörüyor.

– Altının onsu 1.807,81 dolar

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.15 itibarıyla 1.807,81 dolardan işlem görüyor.

Borsa İstanbul Altın Piyasası’nda standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre 0,90 yükselerek 484 bin 400 liradan tamamladı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 8,3694 lira, satışta 8,4029 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 8,3520 lira, satışta 8,3855 lira olarak belirlemişti.

Uluslararası piyasalarda, saat 18.15 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1794, sterlin/dolar paritesi 1,3755, dolar/yen paritesi de 109,90 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı, yüzde 1,21 kazanımla 71,39 dolardan işlem görüyor.​​​​​​​